Alejandra Baigorria y Said Palao estuvieron en el programa ‘En boca de todos’, en donde sorprendieron a los conductores y a los televidentes al revelar detalles de su relación, además de los proyectos que tienen como pareja.

El primero en dar la sopresa fue Said, que expresó que desea tener un hijo con Alejandra, en un futuro no muy lejano: “Obviamente, ya tengo una hijita, quisiera tener un hombrecito en algún futuro cuando las cosas estén más sólidas, de todas maneras quisiera. Pero estamos progresando, queremos ver lo de la casita, no creo que sea muy lejano (el bebé). Ojo que yo quisiera que sea sorpresa, pero si es un Saidcito, mejor” , dijo el chico reality.

Sin embargo, la revelación más asombrosa fue cuando ambos confirmaron que su relación sentimental acabará en una boda, pero paso a paso y cumpliendo las metas que tienen planeadas.

“No lo hemos conversado a fondo, estamos paso por paso, pero en algún momento se dará la conversación. Mis planes de chiquito siempre han sido tener mi familia, mi casita, casarme, estar con la chica que quiero. Es parte de nuestros sueños, primero hay bastantes cosas que pasar entre nosotros, realizarnos para que pasen” , expresó el combatiente.

Mientras que Alejandra agregó: “En realidad, en el camino se presentan varias cosas, como mis viajes, y ya cambian un poco la situación, pero mientras no cambie la meta, el porqué, eso es lo más importante. Al final se va a dar , en un año o dos, pero se va a dar” .

Macarena Vélez confiesa que Alejandra Baigorria la traicionó por meterse con Said

En una entrevista para el canal de YouTube de Shirley Arica, emitida a principios de septiembre, la modelo señaló que era amiga de la empresaria, pero no le habría importado ese detalle por meterse con su expareja.

“Ya pasó un montón de tiempo. Estoy en otra etapa de mi vida, en su momento, las personas se dieron cuenta de muchas cosas. Sí, éramos amigas, la conocí en el 2013 que ingresé a la televisión. Hemos compartido bastante, muchísimos momentos en el canal, en el camerino. Yo prefiero no hablar de terceras personas, menos ahora que ya pasó bastante tiempo”, dijo.

