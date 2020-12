La empresaria e influencer, Alejandra Baigorria y su novio Said Palao se encuentran más unidos que nunca, tanto que ambos se apoyan con sus respectivas empresas.

Así lo demostraron en un video publicado en las historias de Instagram de Baigorria, donde ambos invitan a sus fans a vender por catálogo tanto la marca de ropa de Alejandra como los zapatos de cuero de Said.

En las imágenes la pareja se muestra relajada y cariñosa en lo que sería la habitación de Alejandra. Ella está vestida con una divertida pijama de su marca y juntos recostados en la cama animan a sus seguidores a vender con ellos.

“Chicos ya estoy en camita, con mi pijamita, y miren a quien tengo aquí (poncha a Said Palao)... Queremos anunciar que haremos un en vivo mañana (hoy jueves) después del programa para contarles del catálogo para que puedan vender la ropa de Alejandra Baigorria y Carducci”, señaló la guerrera.

Pero eso no fue todo. En otro video Alejandra le jugó una broma a Said y lo graba comiendo en la cama. Él no se percató porque al parecer estaba mirando televisión bastante concentrado.

Said Palao y Alejandra Baigorria iniciaron una relación hace aproximadamente tres meses, al parecer todo iría muy bien. De igual forma les va en el reality ‘Esto es guerra’, donde en la última edición, la pareja ganó el reto de Tik Tok porque se nota la buena química que hay entre ambos.