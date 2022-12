NO IMPORTA EL AMPAY. Said Palao y Alejandra Baigorria volvieron a lucirse juntos y a reafirmar que se encuentran bien en su relación sentimental, luego que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captara al chico reality abrazando por la cintura a una jovencita durante una fiesta electrónica. Pese a que ambos han preferido no declarar, el portal Instarándula mostró imágenes de la pareja en una actividad navideña.

Según un video difundido por el periodista Samuel Suárez, la parejita fue vista en las inmediaciones del Jockey Plaza haciendo compras , así como también algunas ‘ratujas’ captaron detalles donde ambos se muestran en el departamento de la empresaria.

Además de ello, Alejandra y Said llegaron hasta Chaclacayo, donde el padre de la modelo, Sergio Baigorria, fue elegido como alcalde. Ambos se hicieron presente en el show navideño que se preparó para todos los niños del lugar .

En las imágenes se observa la complicidad de ambos, tomándose selfie; además, mientras Alejandra anima el show, Said la espera a un lado. Pese al ampay, la pareja habría decidido darse otra oportunidad.

“Soy de Chacla y ahorita están haciendo un show EN VIVO la Baigorria con Said, ya que su papá ganó como alcalde”, menciona una ‘ratuja’.

JOVENCITA DICE QUE SAID PALAO SÍ LE COQUETEÓ

Tras las imágenes de Said Palao bailando y tomando por la cintura a una joven en una fiesta electrónica, la modelo Melissa Byrne (la protagonista de las escenas) reconoció que el ‘Samurái’ de Esto es Guerra sí coqueteó con ella.

“ Hubo un coqueteo digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea de que él estaba con pareja . Yo no espero que nadie con pareja finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile”, manifestó Melissa.

Agregó que el momento fluyó y no fue planeado. “Yo estaba pasando y él me agarra de la cintura, me dice algo que no logré entender, simplemente lo miré. Una como mujer se da cuenta cuando le estaban coqueteando”, añadió.