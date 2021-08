La semana pasada, en plena emisión del programa “EEG”, Alejandra Baigorria renunció en vivo, molesta por la decisión del equipo de producción del reality que disculpó a Rosángela Espinoza sus ausencias al espacio por su viaje a Europa. La rubia asegura que su reacción no fue producto de un arrebato. “No es que en ese momento estuve de mal humor, obviamente estábamos viviendo un ambiente tenso y lo único que yo hice fue decir las cosas como son, siempre lo hago”, dice la “gringa de Gamarra”.

“Lo que siempre caracteriza a Alejandra Baigorria es que no es un personaje, soy así, en la televisión, en la calle, cuando me subo a una combi, igual cuando se trata de defender a alguien y mis ideas. A diferencia de otras personas en el programa que se crean un personaje para aparentar algo”, aseguró Baigorria, evitando mencionar a Rosángela Espinoza, quien fue la causante del conflicto.

“Los que me conocen saben que prefiero decirte no me caes, eso está mal, a decirte lo contrario solo para caer bien, o para que el público no me ataque. Sé que no todo el mundo me va a querer, por eso, prefiero ser sincera ante el público a que me quieran siendo falsa”, agregó la participante de “EEG”, quien aseguró además que no se arrepiente de sus decisiones, aunque estas a veces sean drásticas.

EN DESACUERDO CON JURADO

Baigorria, dio estas declaraciones al finalizar su participación en “Reinas del Show”, programa al que asistió junto a su actual pareja Said Palao. “Me sentí cómoda, me dieron todas las facilidades y salió todo bonito. pero eso sí, no comparto los comentarios del jurado porque uno debe de evaluar el baile acorde al desenvolvimiento y potencial de cada persona, dependiendo si una es bailarina profesional o no. En esta vida nunca se debe decir nunca, cualquier cosa pude pasar y quien sabe vuelva al programa. A mí me gustan los retos”, dijo finalmente.