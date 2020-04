La hija de Alejandra Guzmán se pronunció sobre la pérdida de su bebé. Frida sofía terminó revelando que en verdad tomó una pastilla para abortar al ver los coquetos de su expareja con su madre. Además, indicó que la cantante es drogada por su entorno. La cantante publicó un comunicado en redes sociales, el cual fue refutado por la joven.

“Guillo eres buenísimo para escribir comunicados que no te corresponden. Como al que le escribiste a tu pata, el pederasta. Tú estás c(...) de miedo porque sabes que sé todos los delitos que has cometido”, indicó Frida Sofía en su cuenta de Instagram.

Frida Sofía apunta al manager de Alejandra Guzmán. Guillermo Carvajal, a quien acusa de proporcionarle drogas a su mamá.

Tras declarar que su madre está rodeada de personas que la perjudican, Alejandra Guzmán usó su cuenta Instagram para negar dichas afirmaciones y manifestar que le daba “pena” aclarar estar situación cuando el mundo viene sufriendo la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Que pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara”, dijo la intérprete de ‘Eternamente bella’.

Guzmán también manifestó que goza de buena salud y que está sobria. “Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud. Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, sostuvo.

