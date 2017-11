Alejandra Guzmán: Su hija Frida Sofía envía dura respuesta a todos los críticos de Instagram [VIDEO]

¿Cuánto debe soportar un famoso? Las redes sociales son un arma de doble filo y eso lo saben bien las figuras públicas, quienes utilizan sus diferente cuentas para mantener la comunicación con sus fans, pero también saben que pueden recibir quejas y crítica a todas horas. La última en responder a los detractores en redes sociales fue la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía.

Todo empezó cuando la joven publicó una foto de sus pies en su cuenta Instagram y entre los comentarios no faltaron los críticos de todo. "Que para más largaaaaaaaa el pie horribleee grande nunca había visto algo asiii", comentó la usuaria @alviskaren. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, respondió sin temor.



"“@alviskaren jajaja pues a mí me gustan... ósea que en que te afecta? Acaso te hace sentir mejor hablar mierda de mí? O tomarte el tiempo para desquitar tu odio? Yo me siento bien como soy y me amooooooo! Así que bye Feliciaaaaaa intenta quererte ... al menos un poco, te lo recomiendo. #nosepiensalo", es la primera respuesta de Frida Sofía.



#longleggedcreature 🐒⭐️ Una publicación compartida de ғrιda ѕoғιa gυzмan ★ (@frida_sofia_guzman) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 11:30 PST

Como era de esperar, las réplicas llenaron el espacio de comentarios de la foto. Algunos apoyaron a la hija de Alejandra Guzmán, otros le pidieron que sea educada y que ignorara. Esto solo generó que la joven volviera a responder y esta vez lo hizo a través de un video.



“La verdad es que trato de nunca poner atención a los comentarios negativos de la gente cu%&#= y envidiosa, pero a veces neto no ma%&#”, replicó muy al estilo de Alejandra Guzmán.



