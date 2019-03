Alejandro ‘Choledo’: "Ya no soy sano y sagrado, soy un cholo jarano y embriagado" | ENTREVISTA

Alejandro ‘Choledo’ (Fernando Armas) regresó después de veintiún años a su lugar favorito, el hotel ‘Melody’, con su botella de Johnnie Walker. Bebiendo su whisky en las rocas, nos contó lo que pasó en California, donde lo detuvieron por estar ebrio y causar disturbios en un restaurante.



Doctor, ‘Choledo’... ¿qué se siente volver al hotel ‘Melody’?

Me trae muchísimos recuerdos, pero ahora son ingratos, con las justas me atienden. Antes, cuando era presidente y tenía poder, hasta me limpiaban la alfombra.



¿Qué fue lo que pasó realmente aquí? ¿Lo secuestraron de verdad?

Fue un secuestro, una tortura, esas cinco féminas querían acabar conmigo y les dije: ‘Si quieren acabar conmigo, que sea en dos noches’. Así que después de dos días, escapé.



¿Qué tendría que decir sobre su captura en California? ¿Estaba ‘chupando’ en un restaurante?

Cuidado, a mí no me capturaron, yo me entregué. Bueno, me entregué al Dios Baco, el dios del alcohol, y no estaba chupando en el restaurante, estaba viendo un negocio de tomates. Tenía unos empresarios gringos al frente mío que me decían: ‘Tómate uno, tómate dos, tómate tres’.



Su foto dio vuelta al mundo, ¿cualquiera se da una ‘manita de gato’ para salir bonito?

Esa es mi cara de lunes, quién no tiene un lunes negro, no me vengan a discriminar, soy cholo y tengo una raza distinta.

(Fotos: Mónica Palomo) 'Choledo' afirma que Nicola Porcella es su familia lejana. 'Por la chela'.(Fotos: Mónica Palomo)

¿Prefiere una etiqueta azul o una botella de ‘Jäger’ a lo Nicola Porcella, para su ‘fiesta del terror’?



Porcella es mi familia lejana. Él es ‘por chela’ y yo soy ‘por whisky’. No me gusta el ‘Jäger’, prefiero mi Johnnie Walker, mi amigo elegido.



¿Su esposa Eliane no le dice nada al respecto o le sigue teniendo miedo?

Eliane ya me conoce. El otro día fue al mercado y me preguntó: ‘Cholo, qué quieres’, le dije: ‘Quiero un mundo libre, un mundo de inclusión’. Y me dice: ‘Ya, Cholo, deja de hablar tonterías, ¿te traigo whisky o ron?’.



¿En algún momento dejará el trago?

Lo dejaré, pero bien escondido para que nadie más se lo tome.



¿Sigue siendo un cholo sano y sagrado?

Ya no soy ‘cholo, sano y sagrado’, ahora soy un cholo jarano y embriagado.



‘Galán’ García expresó que lamenta que un expresidente no tenga buena conducta... ¿Qué le tendría que decir?

Quiero decirle que a mí me metieron preso por borracho, no por corrupto. Esa frase que ‘quien no la debe, no la teme’, no se la cree nadie. Que no se esconda en las embajadas de sus amigos.

(Fotos: Mónica Palomo) 'Choledo' dice Mark Zuckerberg es su amigo y lo tiene en su Facebook (Fotos: Mónica Palomo)

¿Piensa regresar a Perú o se seguirá escondiendo?

Yo voy a regresar cuando haya garantías, mientras tanto sigan insistiendo.



¿Cuándo devolverá los 20 millones de Odebrecht? ¿O los ha invertido en alcohol?

¿Odebrecht? Usted está mintiendo. No me dieron 20 millones. ¡Por favor! Fueron 32 y todo fue para buena causa, porque creé el Tratado de Libre Comercio, el Gas de Camisea, Punta Sal, etc., merezco mi indemnización, hagan de cuenta que es mi CTS.



¿Cree que existe un complot en su contra?

Quieren dañar mi imagen, soy un amigo del mundo, viajo, me encuentro con líderes, Mark Zuckerberg es mi amigo, me tiene en su Facebook. Pero claro, creen que este cholito no puede tener esa clase de ‘patas’, George Bush, Jacques Chirac, Vladimir Putin, Justin Bieber; al final, tengo como amigo a Deyvis Orosco.



¿Cómo es su día a día en Estados Unidos?

Mi día comienza con un anís para soltar, luego un batido milkshake con vodka, más tardecito una cerveza, para estar menos preocupado, menos estresado, luego un cafecito con Amaretto. Y bueno, la noche es mía, lo que venga, hasta morir, whisky, ron, pisco... También doy conferencias en ciertas universidades, voy dos veces a la semana, la primera cobro 30 mil y la segunda 20 mil, para explicar lo que dije en la primera.



¿Y por allá tiene una escolta, así como ‘Leidy’ Bardales?

No tengo ninguna ‘Leidy’ en Estados Unidos, con Eliane tengo todo, tengo cólera, riñas, problemas y no me quejo.

¿Y las ‘bebecitas’?

¿Mis cervecitas? Ahh, mis ‘bebecitas’, tengo unas ‘Choledolovers’ que siempre me escriben a mi WhatsApp. También tengo unas vecinas que están como quieren, son cinco hermanas: Pata, Peta, Pita, Pota... y la mayor no vive ahí.



Dicen que le cantan la canción de Thalía: Eres lindo, pero bruto.

La que más me gusta de Thalía, cuando llego tarde y borracho, y Eliane me reclama, es la que le canto: ‘Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, eso no pasó, eso no pasó’. Yo soy un cholo lindo, no soy bruto, brutos son los que me eligieron.



Para terminar, cuéntenos un chistecito para los lectores de Trome.

‘CHOLEDO’: Aló, aló, a qué hora abren el bar.

DUEÑO DEL BAR: Oiga son las nueve de la mañana, cómo vamos a abrir el bar para que ingrese.

‘CHOLEDO’: ¿Y quién dijo que yo quería entrar? Quiero salir, me quedé encerrado desde anoche, me dormí borracho. ¡Auxilio! ¡Auxiliooo! Eliane se va a molestar.