“El disco más personal no siempre es el último”, asegura Alejandro Sanz, quien este viernes 12 de diciembre presentó ‘SANZ’, al que considera su álbum más íntimo. El español conversó Trome y con varios medios de la región en una conferencia de prensa vía Zoom, y dio detalles de esta nueva etapa en su carrera musical.

Alejandro Sanz presenta un álbum de diez canciones, las mismas que navegan entre lo acústico y lo electrónico , pero sin dejar de lado su característico elemento flamenco. Este recorrido musical remite al origen del artista, mostrando lo más profundo de su capacidad creativa y dándole el protagonismo debido a la composición y arreglos de los temas.

“10 canciones me parece que es lo que debe tener un disco. Todas las canciones tienen una voz. Me gusta que cuando termines de escuchar el disco sea un viaje de principio a fin. Para mí era muy importante sacar como primera canción ‘Bio’ porque creo que es una declaración de intenciones, no intento convencerte a través de un estribillo o de algo que te pueda emocionar o utilizar algún truco, simplemente quería contar como llegue hasta este punto”, comenta el artista.

Alejandro Sanz lanza 'SANZ', su nuevo disco (Foto: Universal Music Group)

Y es que el regreso a los orígenes no solo se traduce en el plano musical, Alejandro Sanz decidió visitar nuevamente Moratalaz, el barrio de su infancia y juventud donde vivía cuando publicó Viviendo deprisa, allá por el año 1991.

“Cuanto más internacional quieres ser, más local tienes que ser. Yo no regreso a mi barrio porque nunca me fui. Después de haber hecho presentaciones en sitios de renombre, el regresar a mi barrio, al sitio donde empecé a tocar por primera vez y poder allí presentar mi nuevo trabajo, me parece un acto de poesía”, agrega.

NO ME PIENSO RETIRAR

Finalmente, el intérprete de Corazón partío descarta a Trome un posible retiro de la música tras 30 años de carrera y 19 discos, pues asegura que aún disfruta en pleno de subirse a los escenarios y compartir con sus seguidores.

“ No está en mi pensamiento retirarme pronto, ni pronto ni tarde. Hay gente que se despide más que los circos y dice ‘ya me voy a retirar, ya me voy a retirar’. Yo no me quiero ni despedir, no me pienso retirar, mi vida es la música , me encanta subirme a los escenarios, me encanta compartir y ya está, creo que es importante dejar ese mensaje”, puntualizó.

Alejandro Sanz lanza 'SANZ', su nuevo disco (Foto: Universal Music Group)

MÁS INFORMACIÓN: