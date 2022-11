Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, afirmó que un artista siempre debe conservar su humildad y criticó la actitud que tuvo Gian Marco Zignago con los reporteros de ‘Amor y Fuego’.

“Nosotros hemos festejado nuestros 38 años y en la agrupación siempre hemos seguido y aplicado los valores de respeto, disciplina, lealtad y sobre todo humildad, que es algo que nunca se debe perder”, afirmó.

Pero hay muchos artistas que se creen divos...

La palabra humildad está siendo maltratada por muchos artistas porque cuando bajan del escenario, después de trabajar, no permiten que nadie se les acerque, no quiere tomarse fotos con la gente y creo que eso es lo que malogra a un artista.

Hace poco sucedió un incidente entre Gian Marco y un reportero de ‘Amor y Fuego y fue prepotente, ¿qué piensa de la actitud que tuvo con el periodista?

Sí, hace unos días me enteré de lo que pasó. Ese tipo de personas a veces nos perjudican porque (el público) piensan que todos somos iguales. Acá las chicas de Pintura Roja son muy cercanas a la gente, que quiere conocerlas y tomarse fotos con ellas. Incluso, ellas muchas veces están cansadas del show pero ponen todo su esfuerzo para cumplir con el público, a ellos nos debemos y también a los medios de comunicación que de una u otra forma nos están dando su apoyo, anunciando nuestros eventos.

Entonces, que le recomendaría a Gian Marco.

Que no podemos tener una actitud negativa con la gente. La fama es muy bonita, la adoración del público, ese cariño y el aplauso es muy lindo, pero en algún momento pasa la popularidad, pasa la fama. Y a veces por un mal comportamiento, porque no supiste mantener toda esa pasión como artista o por tu falta de humildad, te puede pasar la factura con el tiempo y cuando un artista cae, pues duele mucho, duele bastante.

Alejandro Zárate de Pintura Roja: “Por la cumbia abandoné mi carrera militar en la Marina”

Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, cumplió el 12 de marzo 55 años de vida artística y contó que la cumbia hizo abandonara su carrera militar y también lo alejó de la ‘mala junta’.

¿Recuerda la primera vez que subió a un escenario?

Cuando empecé fui un ambulante de la música porque tocaba con una agrupación, luego con otra, hasta que formé mi grupo Los Dinámicos en 1968 y en 1979 ingresé a la Marina, pero regresé a la música y formé Pintura Roja.

La música está en su ADN...

Sí, pues, me hizo abandonar mi carrera militar después de 18 años. Mi mamá me dijo que la guitarra viejita que veía en mi casa era de mi papá, que murió cuando tenía poco tiempo de nacido, luego perdí a mi mamá, quedé huérfano, pero tuve que seguir adelante, si no llegué a delinquir o estar en la mala vida, fue porque la cumbia y la Marina fueron mi salvación.

Muchos aseguran que Pintura Roja es la ‘universidad de la cumbia’...

Toño Centella, la Princesita Mily, Jhonny Orosco y la Muñequita Sally, que en paz descansen, me decían eso. El grupo les dio la oportunidad y ellos, con su talento, se convirtieron en grandes figuras.