Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, afirmó que festejará a lo grande los 38 años de la agrupación y el cumpleaños de su cantante Pili Catalán. Además, dice que a sus 75 años pensó en el retiro y darle la posta su hijo Daniel Zárate.

“En esta carrera todo ha sido difícil, hay que ponerle bastante esfuerzo, sacrificar parte de su vida. Todo es un sacrificio, pero al final se logra el propósito y se cumplen muchas metas que uno se traza. Como se dice: Es fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Nosotros tenemos 38 años y seguimos en auge, trabajamos todas las semanas, recorriendo todo el Perú”, afirmó.

Pero, así como es difícil esta carrera también debe haberle dado grandes satisfacciones

Hemos tenido la suerte de recorrer Estados Unidos, Italia, Francia y eso se lo agradecemos a Dios, a la música y a Pintura Roja.

¿Cuántos años tiene en los escenarios?

Yo tengo 75 años y 55 sobre los escenarios. Empecé tocando valses, nueva ola, música de Los Compadres, Los Maracaibos, fueron mis fuentes de inspiración. Cuando nace Enrique Delgado y Los Destellos decido hacer una agrupación que se llamó Los Dinámicos.

Ha pensado en dar un paso al costado....

Lo pensé, pero he decidido que voy a seguir con el grupo, pero en la primera guitarra está mi hijo Daniel Zárate. Él está tocando en algunas presentaciones y, a veces, cuando el público lo pide tocó unas cuantas canciones. No voy a dejar a Pintura Roja, no me voy a retirar. De repente, cuando ya esté un poquito más seguro el grupo, podré irme de viaje, distraerme un poco, relajarme, por mi edad ya toca.

Además, siempre dicen que un artista nunca se retira.

No, porque uno se enferma (si se retira), imagínate estar 55 años en diferentes lugares, viajar de un lado a otro. Entonces todo es un ajetreo, pero así es la vida del artista no paramos y es por este bonito don, el talento que nos dio Dios.

Y este sábado tirarán la casa por la ventana.

Los festejaremos este sábado 19 en el Huaralino. Ayer hemos estado ahí y está todo listo. Hoy instalan la pantalla gigante, habrá personal de seguridad y también tenemos que agradecer a todas las empresas que nos han hecho llegar sus productos para nuestro público. Y será una doble celebración porque también es el cumpleaños de nuestra cantante Pili Catalán. Además, tendremos grandes invitados como La Chola Chabuca, Corazón Serrano, José Luis Arroyo ‘El Lobo’ y muchos más.

TE PUEDE INTERESAR: