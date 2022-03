Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, cumple este 12 de marzo 55 años de vida artística y los celebrará con una noche de gala en el Gran Teatro Nacional. Durante este homenaje, el maestro de la cumbia hará un repaso por su trayectoria musical que hizo abandonara su carrera militar y también lo alejó de la ‘mala junta’.

Maestro Zárate, son 55 años en la cumbia y descubriendo talentos...

Sí, toda una vida dedicada a la música y agradezco al Ministerio de Cultura por este homenaje.

¿Recuerda la primera vez que subió a un escenario?

Cuando empecé fui un ambulante de la música porque tocaba con una agrupación, luego con otra, hasta que formé mi grupo Los Dinámicos en 1968 y en 1979 ingresé a la Marina, pero regresé a la música y formé Pintura Roja.

La música está en su ADN...

Sí, pues, me hizo abandonar mi carrera militar después de 18 años. Mi mamá me dijo que la guitarra viejita que veía en mi casa era de mi papá, que murió cuando tenía poco tiempo de nacido, luego perdí a mi mamá, quedé huérfano, pero tuve que seguir adelante, si no llegué a delinquir o estar en la mala vida, fue porque la cumbia y la Marina fueron mi salvación.

Muchos aseguran que Pintura Roja es la ‘universidad de la cumbia’...

Toño Centella, la Princesita Mily, Johnny Orosco y la Muñequita Sally, que en paz descansen, me decían eso. El grupo les dio la oportunidad y ellos, con su talento, se convirtieron en grandes figuras.

¿Ha pensado hacer algún feat entre cumbia y folclore?

Sí, Pili (Catalán), nuestra actual vocalista va a grabar con Amaranta, la reina de la tunantada, un tema que estoy seguro será bien recibido por nuestros público, yo no me cierro a las nuevas tendencias musicales.

Alejandro Zárate de Pintura Roja: “Por la cumbia abandoné mi carrera militar en la Marina” (Foto: Julio Reaño)

¿Don Alejandro todos los temas de ‘Pintura Roja’ son de su autoría?

Tengo registrado en la APDAYC 196 canciones el resto del canciones que hemos grabado son de otros grupos del exterior y los arreglos los hice yo y eso es lo que le gusta a nuestro público, porque el tema ‘Amárrame’, ha pegado bastante en la voz de Pili.

La cumbia tiene a buenas exponentes

Sí, y me alegra, porque el camino lo empezó Pintura Roja cuando le propuse a Mily sea la vocalista de la agrupación, me costó convencerla porque a ella le gustaba más el rock, pero aceptó luego de que sus padres lo aprobaran. Cuando grabé con ella los temas ‘Dónde estás’ y ‘Llorarás’, en la disquera no querían, tenían dudas y puse dinero para que se logre este proyecto que tardó un año y tres meses en ver la luz. El disco se convirtió en un boom y a los dos días, la esposa del dueño de la disquera me dice ‘tenemos que grabar un long play con 12 temas’ . Ahí empezó toda la historia y en 1985 fuimos catalogados como la revelación del año. Hoy día las mujeres pueden decir con orgullo soy chichera, cumbiambera porque el camino ya estuvo afirmado, me siento contento y complacido que la gente disfrute con mis canciones.

‘El teléfono’ es el éxito más sonado...

Este año el tema cumple 37 años . El otro día hice un recuento de cuántas vistas tiene en México, Colombia, Ecuador y Bolivia, y sumando El teléfono tiene 350 millones de reproducciones, eso me motiva a seguir en el escenario con mis casi 74 años.