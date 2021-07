Alejandro Zárate, director de ‘Pintura Roja’, cumplirá este 27 de julio 54 años como músico, profesión que abrazó dejando atrás su carrera en La Marina de Guerra para dedicarse a lo que más ama y ser el descubridor de grandes figuras de la cumbia como ‘La Princesita Mili’, Jhonny Orosco, Toño Centella, entre otros.

¿Cuándo celebra sus 54 años en la cumbia?

Este día 27 de julio y lo haré con una transmisión virtual gratis para mis seguidores que me han acompañado a lo largo de estás cinco décadas.

Alejandro Zárate dice que 'Pintura Roja' es 'La universidad de la cumbia' . (Foto: Facebook Pintura Roja)

¿Qué recuerda de sus inicios?

El inicio de mi carrera fue difícil, empecé tocando en fiestas familiares en el año 1967, recibiendo un bolo mísero. Hasta que formé mi propio grupo ‘Los Dinámicos’ en 1968 año en el que ingresé a La Marina de Guerra del Perú haciendo más dificultoso mi trabajo en el arte. En 1979 abandoné al grupo, pero me encargué de alegrar los largos viajes que tuvimos a través del mar. Formé un grupo criollo con mis compañeros marinos. En 1983 reuní a los ex Dinámicos para reiniciar lo que más me gustaba.. rasgar la guitarra. En esta nueva etapa decido cambiar de estilo, de nombre y se me ocurrió que una dama fuera la encargada de la voz principal, siendo la escogida Milagros Soto a quien más adelante bauticé como Princesita Mili. En esta segunda etapa de mi carrera nadie daba crédito a mi proyecto. No creían que una mujer pudiera estar al frente de un grupo llamado música chicha. No pasó mucho tiempo para que el público aceptara a ‘Pintura roja’ como la revelación de 1985, ocupando el primer lugar entre los grupos de aquel entonces , tanto que se hizo un evento en el campo de Marte, que reunió a más de 15 mil personas.

¿Alguna a vez imaginó que llegaría tan lejos?

Jamás imaginé llegar con lo que más amo que es la música, pero hice y sigo haciendo mi trabajo con dedicación, respeto y humildad.

TE PUEDE INTERESAR: Pintura Roja: Alejandro Zárate reza por las vacunas

¿Qué anécdota recuerda más de estos años en la música?

Cuando nos dirijíamos a Pichanaqui hubo un derrumbe que impedía el pase de nuestro vehículo. Bajamos nuestros instrumentos y los cargamos al hombro, un cerro para sortear el huayco y después de cuatro horas de caminata llegamos a un lugar donde había un vehículo que nos llevó a nuestro destino. Llegamos a la una de la mañana y el pueblo estaba en silencio. Con una bocina anunciaron nuestra llegada y los pobladores se levantaron y salieron con ganas de divertirse y bailar con nuestra música. Pensé que ya no habría baile y que el sacrificio fue en vano, pero nos llevamos una gran sorpresa.

Alejandro Zárate sigue componiendo y sus temas han sido grabados por Hermanos Yaipén y Corazón Serrano

¿Y el teléfono cómo lo compuso, cuál fue la inspiración?

Mili me contó que había conocido a un chico a quien le dio su número de casa. Luego me dijo que su teléfono sonaba y sonaba y ella no deseaba contestar. Me imaginé cómo se encontraba el chico y eso hizo que me inspirara para hacer la letra de esta canción. ‘El Teléfono’ tiene más de 300 millones de vistas en el mundo. Sigo componiendo temas como “No quiero verte más”, “Cusqueñito Traicionero”, “Otra como tú” y arreglos musicales: “La probadita”, “Amárrame” y otros. Grandes orquestas grabaron mis canciones como: Hermanos Yaipén, Grupo 5, Corazón Serrano y muchas orquestas de diferentes géneros.

De sus ‘canteras’ salieron muchos músicos...

Sí. Me llena de orgullo que de las filas de ‘Pintura Roja’ salieran grandes cantantes como Jhonny Orosco, Muñequita Sally. También Jenny Loza, Antonio Domínguez, Toño Centella, muchos animadores, bailarinas y buenos músicos. Tal vez por eso nos decían que éramos ‘La Universidad de la Cumbia Peruana’. Por tal motivo, este 27 de Julio, haré una transmisión virtual vía Facebook , completamente gratis, como agradecimiento al público que me sigue dando su respaldo en estas cinco décadas de trabajo continúo.

TE PUEDE INTERESAR: