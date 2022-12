DEFIENDE SU RELACIÓN. Alejandra Baigorria usó su cuenta de TikTok para confirmar que continua en su relación con Said Palao, pese a que hace unos días el chico reality fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina en coqueteos y cariños con una joven desconocida, mientras su rubia enamorada estaba de viaje.

La modelo grabó un video con Said donde se muestran bailando muy románticos, clip que fue compartido por Instarándula. “Tras el escándalo y aprovechando que los programas de espectáculos se encuentran de vacaciones, Ale Baigorria grita su amor por Said con canción de Ezio Oliva” , escribió Samuel Suárez en sus historias.

Asimismo, compartió el comentario que recibió Ale Baigorria en su publicación, donde una fanática le pide al chico reality que valore a su novia. “Said, tienes oro puro a tu lado, valórala por favor, éxitos”, le dijo su seguidora en un mensaje que causó la inmediata reacción de la empresaria de Gamarra.

“Lindo comentario, pero nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos, ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamientos!!!” , aclaró Alejandra en el post de TikTok. “Con ese comentario, Alejandra deja entrever que estaba ‘distanciada’ de Said el día del ampay, justificando de esa manera su criticada acción con jovencita mientras estaba de viaje”, comentó el popular Samu.

CRITICAN A ALE BAIGORRIA POR JUSTIFICAR A SAID PALAO

Además, el creador de Instarándula compartió el mensaje de una de sus seguidoras, donde lamenta que Alejandra Baigorria trate de justificar el comportamiento de Said Palao. “Cómo puede justificar, te cuento Samu que hace poco también me distancié de mi esposo y se fue de la casa, pasaron los días y lo vi con otra mujer, abrazados, y por eso terminé definitivamente, porque una persona si te ama realmente así estén distanciados, merece todo el respeto y si no lo hay es porque no es amor sincero”, dijo la ‘ratuja’.

Samuel Suárez consideró este comentario como uno de los mejores que ha tenido en el día. “No hay justificación alguna para faltar el respeto. Y es lo mejor que has podido hacer ratuja, quien realmente te ama no aprovecha los ‘distanciamientos’ para hacer de las suyas y qué bueno que te diste tu lugar. Si te lo hizo una vez, lo iba hacer siempre”, acotó el periodista de espectáculos.

