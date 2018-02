Aleks Syntek comparte video de Yiddá Eslava y Julián Zucchi en su lucha contra el reggaeton [VIDEO y FOTOS]

Desde hace una semana, el cantante mexicano Aleks Syntek inició una lucha a muerte contra el género musical del reguetón en sus redes sociales. El compositor de "Lo que tú necesitas" decidió compartir un video de los peruanos Yiddá Eslava y Julián Zucchi.



Aleks Syntek empezó su lucha contra el reguetón cuando un usuario sugirió en Twitter que su música era de Godínez, es decir, de trabajador de oficina. "Con que música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruko o Bad Bunny . El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piénsalo!", respondió el cantante.



Desde ese día el cantante empezó una lucha encarnizada contra aquellos que critican sus canciones. Incluso, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) se pronunció contra los dichos de Aleks Syntek y mediante un comunicado indicó que había seguido con preocupación la discusión.



Aleks Syntek continuó la discusión y criticó a quienes escuchan o prefieren el género musical del reguetón. Para sus propósitos,el cantante utilizó un video que protagonizaron Yiddá Eslava y Julián Zucchi en enero de 2017.



En la grabación, Julián Zucchi aparece al lado de Yiddá Eslava y dice: "Quiere que le meta duro con el prepucio, se puso en cuatro patas quiere que le entre por donde le sale....". Eslava se muestra incomoda y molesta con lo que dice su pareja.



Yiddá Eslava reclama en el video: "¿Te parece grosero? Pues es muy posible que tus hijos le hablen así a las mujeres en el futuro. Lo que acaba de decir Julián Zucchi es la letra exacta de una canción que pasan en todas las radios".



La pareja se refiere la versión remix de la canción "Me reclama" del cantante de reggaetón Ozuna, en la que colabora el cantante puertoriqueño Luigi 21 conocido como "Boki Sucio"¿El apodo no le queda nada mal, no?



Yiddá Eslava agradece a Aleks Syntek Yiddá Eslava agradece a Aleks Syntek

Cantante empezó su lucha contra el Reguetón Cantante empezó su lucha contra el Reguetón

La pareja arremete contra el remix de la canción Me reclama de Ozuna.