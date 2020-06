Por Percy Vargas

Habíamos pactado una entrevista de 15 minutos, pero la charla se extendió a más de media hora. Había tantos temas para conversar con Alessandra Fuller que no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarselos. A través del hilo telefónico, la actriz accedió a responder las interrogantes relacionadas al nuevo cortometraje que protagonizó, a las redes sociales y a lo nocivo que pueden llegar a ser.

Alessandra Fuller es imagen de la nueva campaña de Adidas por el mes del orgullo y es precisamente lo que quiere transmitir: un mensaje de empatía, amor y pasión por los retos que asume. A lo largo de su carrera ha sabido lidiar con las críticas a su trabajo, a su vida personal y hasta a su apariencia física. Esta vez no es la excepción y ella contesta a corazón abierto para mostrar ese lado que no puede medirse con likes y comentarios.

¿Cual es el verdadero fin del cortometraje que protagonizaste?

‘Hipoxemia’ es un proyecto busca recolectar la mayor cantidad de fondos para generar la compra de una planta concentradora de oxígeno valorizada en 120 mil soles que será destinada a Contamana, en Loreto, una de las regiones más afectadas por el Covid-19. Reflejamos la dura situación de la zona y está basado en hechos reales sin sobredramatizar la situación porque es delicada.

Fuiste duramente cuestionada pues se pensó que estabas aprovechandote de la situación

Ninguno de los involucrados está cobrando un sol para este proyecto, están dando su tiempo para dar un mensaje. El arte tiene un poder casi mágico y debe de ser un agente de cambio. Hubieron opiniones divididas y comentarios negativos de gente que no sabía del tema ni del propósito.

¿Cómo te preparaste para plasmar esta situación en el proyecto?

El guionista y director de este proyecto, Martín Casapía, es hijo del jefe de Infectología de Iquitos. Nos dijeron que estábamos ajenos al tema y no hay nada más falso que eso. El corto ya está disponible en Teleticket Play y dura 25 minutos.

Eres figura de una campaña por el mes de Orgullo ¿Te sientes identificada con la lucha contra la discriminación?

La marca tiene unos valores que admiro mucho. Me siento alineada con Adidas por lo que proyectan, buscan la igualdad y que todos seamos escuchados y respetados. Tenemos que frenar la discriminación y cualquier tipo de violencia. Debemos trabajar en el respeto a los seres humanos. Soy una aliada de la comunidad LGBT pues creo que el amor no daña en ninguna de sus formas, a diferencia del odio.

Las redes sociales se han convertido en un ‘juzgado público'. ¿Te has sentido víctima de ataques?

Es lamentable y triste que esta plataforma se pueda prestar para lanzar tanto odio. A través de identidades falsas, ocultan sus perfiles y más que generarme angustia o afectarme en un nivel personal, me da mucha pena y tristeza. Uno transmite lo que es por dentro. Si tienes amor, lo vas a dar. Si tienes odio, igual, se refleja.

Muchas personas critican también el ‘estilo de vida perfecto’ de los influencers en redes sociales.

La vida de nadie es perfecta. Todos somos humanos y somos naturalmente seres imperfectos con días buenos y malos. Yo trato de compartir eso. Está bien sentir y tener días malos, como los que estamos viviendo. Lo importante es ser empático, entender que todos somos seres humanos y que no existe la perfección. A veces la envidia se genera porque la gente piensa que la vida de uno es perfecta y no lo es.

Por otro lado, también hay críticas a los que exponen mucho su privacidad, el público se divide.

Siempre hay muchas críticas. Nunca el público va a estar conforme. Si estas flaca, ‘¡ay no, estás demasiado flaca, qué feo tu cuerpo!’ Si estas gorda, ‘¡ay no, baja de peso!‘. Es muy triste percibir que no existe el punto medio, pero quiero creer que vamos a cambiar. No tengo muchos detractores pero veo otros perfiles de amigas mías y la situación es terrible. Estamos creando un ambiente tóxico en redes sociales y esto tiene que parar.

¿Cual debería ser el principal fin de las redes sociales?

Esto debe ser un ambiente en el que la gente se motive y se inspire, para ser mejor, para integrarnos más, pero se está tornando en un ambiente tóxico donde la gente tira comentarios negativos y críticas destructivas porque no tiene nada de constructivas, es algo que no se puede negar.

¿Cómo reaccionas ante un comentario negativo en Instagram? ¿Bloqueas?

Yo trato de darle ni mi energía ni mi tiempo. Trato de no leer mucho los comentarios en redes porque soy de las personas que sienten que no hay nada más valioso que todo aquello que piensa la gente que quieres. No soy fiel a lo que puede decir el mundo virtual porque son personas que no te conocen a fondo. Como puedo darle valor a alguien que me conoce a través de lo que decide interpretar, un texto se puede leer de mil formas. Las redes sociales son eso. Necesitamos un cambio hoy y sacar nuestra versión. La palabra clave es el amor. Es la cura para el odio.

¿Crees que existen personas dedicadas a incentivar el odio en redes sociales?

Hay que ser empáticos, no al incentivo del odio, no hay que fomentarlo bajo ningún contexto. Todas aquellas personas, por que las hay, que incentivan el odio y los comentarios negativos tienen que replantear muchas cosas en su vida. Ojalá que encuentren luz y una motivación en su vida, una fuente de amor.

¿Te refieres a Rodrigo González en particular? Porque él también ha hecho comentarios hacia tu peso

En general, existe este tema en redes sociales. Aquellos que tienen la posibilidad de ser vistos y escuchados tienen que usar esas poderosas herramientas para el bien. Siempre va a haber de todo en este mundo, pero creo que es algo valioso poder ser visto y tener una voz que sea escuchado, que debería usarse para el bien.