NO QUIERE PRONUNCIARSE MÁS. Aleska Zambrano fue consultada por una reportera de Amor y Fuego acerca del extenso texto que publicó Alejandra Baigorria, en su cuenta de Instagram, donde cuestiona las acusaciones que hizo Zambrano contra Said Palao.

Aleska Zambrano indicó que ya no desea hablar del tema porque es un asunto legal que está resolviendo su abogado y el representante legal de Said Palao. “Yo ya quiero dejar el tema ahí porque estamos viendo los temas con nuestros abogados y así espero que podamos solucionarlos”, indicó.

La reportera continúo preguntándole su opinión sobre la defensa que hace Alejandra Baigorria de Said Palao. Aleska Zambrano indicó que no se encuentra sorprendida por el mensaje de la integrante de Esto es Guerra porque así actúan las parejas.

“Bueno, así son las parejas ¿no? Las parejas tienen que apoyarse (...) No me interesa lo que ella y otras personas digan, ese es el pasado y la verdad es que no me suma en nada, así que lo dejo como es, pasado”, comentó Zambrano.

Aleska Zambrano y su sarcástico mensaje a Alejandra Baigorria-TROME

ALEJANDRA DEFIENDE A SAID

Alejandra Baigorria se pronunció en sus redes sociales luego de las declaraciones de la madre de la hija de Said Palao, Aleska Zambrano, quien aseguró que su pequeña se siente incómoda por no poder pasar momentos a solas con su padre, ya que ‘la tía Ale’ siempre está con ellos.

A través de sus historias de Instagram, la chica reality aseguró que su pareja es un padre ejemplar y que ella es testigo de ello en los ocho meses de relación que mantienen juntos.

“Eres un hombre intachable en estos ocho meses a tu lado... te vi ser el mejor hijo, el mejor hermano... amo la forma cómo apoyas y proteges a tu familia... antes de comer tú, se lo das a tus seres queridos y nadie me lo contó, yo lo vi...”, escribió la ‘Gringa de Gamarra’.

“Eres un padre ejemplar, vi esa conexión tan bella que tienes con tu hija, cómo muere ella por ti y en ocho meses vi todo lo que das por ella... nadie me contó, yo lo vi!!! Y por eso me enamoré de ti”, agregó Alejandra Baigorria en sus redes sociales.

Asimismo, le pidió confiar en ella y aseguró que lo apoyará para que continúe su labor de paternidad. “Confía en mí, coge mi mano y caminemos juntos contra todo, que las personas buenas tienen un camino hermano por recorrer... yo siempre te apoyaré en que sigas siendo el gran padre que eres, como lo hago y lo haré siempre!!! Te amo mi amor”, finalizó la rubia.

Aleska Zambrano demanda a Said Palao para aumentar la pensión que recibe su hija -TROME

LAS ACUSACIONES DE ALESKA

La joven contó que el integrante de Esto es Guerra no quiere aumentar el dinero que le envía a su hija, pese a que realiza viajes a Miami. Además, contó que el modelo no visita con frecuencia a la menor y que en varias oportunidades la ha dejado plantada.

Aleska Zambrano afirma que Said Palao le paga la misma pensión a su hija desde el 2018. “Él me salió con el tema de que le parece una falta de respeto porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia, y en diciembre se fue a Miami casi un mes”.

La joven le reclamó a Said Palao por su viaje a Estados Unidos. “Mi idea siempre fue conciliar, no quise hacer las cosas más grandes, pero no quiso. Su abogado se comunicó con el mío y dijo que no iba a dar un sol más”. Por esa razón es que Aleska Zambrano lo demandará para poder aumentar la pensión que recibe su hija.

