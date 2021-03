PLANTA A SU HIJA. Aleska Zambrano hizo pública su denuncia contra Said Palao. La joven contó que el integrante de Esto es Guerra no quiere aumentar el dinero que le envía a su hija, pese a que realiza viajes a Miami. Además, contó que el modelo no visita con frecuencia a la menor y que en varias oportunidades la ha dejado plantada.

Aleska Zambrano afirma que Said Palao le paga la misma pensión a su hija desde el 2018. “Él me salió con el tema de que le parece una falta de respeto porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia, y en diciembre se fue a Miami casi un mes”.





La joven le reclamó a Said Palao por su viaje a Estados Unidos. “Mi idea siempre fue conciliar, no quise hacer las cosas más grandes, pero no quiso. Su abogado se comunicó con el mío y dijo que no iba a dar un sol más”. Por esa razón es que Aleska Zambrano lo demandará para poder aumentar la pensión que recibe su hija.

Aleska Zambrano cuenta que Said planta a su hija-TROME

NO VISITA CON FRECUENCIA A SU HIJA

En la entrevista que brindó a los conductores de Amor y Fuego, Aleska Zambrano indicó que Said Palao no se comporta como un buen padre para su hija. “Yo con él he aguantado mucho (...) más enfocado en mi hija, Caetana se muere por él. Te pongo un ejemplo un día le dice que va a venir a recogerla, pero de la nada no llega, la deja plantada”.

Aleska Zambrano señala que estas actitudes de Said Palao contra su hija son una constante. “Yo tengo que estar pidiéndole por favor llámala, por favor contéstale. Ella razona muy bien, ella lo llama, él le dice que está trabajando y que luego le marca, nunca lo hace”, menciona.

La joven considera que malacostumbró a Said Palao porque en 2018 llegaron a un acuerdo donde él sólo se haría cargo de la pensión del colegio y seguro de salud de su hija. “Mi famila aporta en todo lo demás para Caetana (...) Yo vengo hablando de eso con él desde el año pasado y él no quiere”.

“Plata tiene (...) yo he tratado de hacer una conciliación con mi abogado, no quiso conciliar, no hay una buena relación. Ya estoy cansada y aburrida, él se jura el Christian Meier del Perú. Yo ya me aburrí, me cansé”, agrega Aleska.

Aleska Zambrano demanda a Said Palao para aumentar la pensión que recibe su hija -TROME

LA MENOR LLORA PORQUE NO PASA TIEMPO CON SU PAPÁ

Tras la transmisión en Instagram que realizó Aleska Zambrano donde habla sobre los desplantes de Said Palao con su menor hija, la joven le dio una entrevista a los reporteros de Amor y Fuego donde detalla lo mal que la pasa la menor porque no puede pasar tiempo a solas con el integrante de Esto es Guerra.

Aleska Zambrano cuenta que la última vez que la hija de Said Palao fue a visitarlo regresó llorando a su casa. “Al día siguiente vino llorando, yo no entendía por qué, me decía yo quería ver una película con mi papá y la tía Ale dijo yo también quiero ver y se echó con nosotros”.

“Y de ahí se fue y mágicamente apareció en la mañanita. Y yo le dije ¿entonces no estuviste con tu papá sola?, me dijo que no, “no pude estar con él a solas””, continúa Aleska Zambrano.

