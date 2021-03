Aleska Zambrano vuelve a la escena pública y esta vez para criticar duramente a Said Palao, el padre de su hija. Desde que lo acusó de negar a su hija cuando solo tenía dos meses, la joven ha sido como ‘la sombra’ en la vida del guerrero, quien tampoco se ha salvado de los cuestionamientos por aparentemente no cumplir su rol de padre a cabalidad. En esta nota recopilamos todos sus enfrentamientos.

Todo se remonta al 2016. Said Palao era integrante de ‘Combate’ y aquella vez afirmó que, antes de estar con Macarena Vélez nunca había tenido pareja, solo ‘una enamoradita de 15 días’.

Tras estas declaraciones, Aleska Zambrano (20), se presentó en el medio como la madre de su hijita de dos meses y medio de Said Palao, aseguró que se sintió indignada al saber que ni mencionó a la bebé y, como mujer, la dejó mal parada.

¿Quién es Aleska Zambrano?: Esta es la historia de la madre de la hija de Said Palao

“Él siempre me dijo que lo de Macarena Vélez era armado, porque era su trabajo en televisión y le creí. Nos conocimos en el 2014 porque él es amigo del esposo de mi hermana y venía a mi casa a verlo. Incluso lo acompañaba a ‘Combate’ cuando recién entró, pero nos separamos porque empezó a salir a fiestas y eso no me gustó. Regresamos en abril del 2015 y luego, en diciembre, cuando me enteré lo de Macarena Vélez terminamos”, dijo Aleska Zambrano a Trome, en el 2016.

Aleska Zambrano lo acusó de negar a su hija y de haberle mentido para iniciar su relación con Macarena Vélez. “Me pasa cerca de 600 soles y la ve tres veces por semana. Mis padres no lo quieren ni ver y, más, con lo que hizo hace dos días”, indicó.

SAID PALAO DIJO QUE NO ERA MAL PADRE

Tras esto, Said Palao desmintió ser mal padre, tal como lo afirmó la madre de su hija, Aleska Zambrano. ‘Yo salí con ella desde septiembre hasta enero del 2015, nunca llegamos a ser enamorados’, señaló el entonces combatiente.

Said Palao desmintió a la madre de su hijo y negó tajantemente que Macarena Vélez haya sido la tercera en la relación. Además, indicó que siempre había cumplido con su niña. Actualmente, la relación entre los padres está mejor y se juntaron recientemente para celebrar el cumpleaños de la niña.

ALESKA ZAMBRANO VS MACARENA VÉLEZ

Años después y tras varios dimes y diretes, Said Palao finalmente pudo llevar la fiesta en paz con Aleska Zambrano, sin embargo, su relación con MAcarena Vélez llegó a su fin en el 2019.

Sin embargo, la relación entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano nunca fue la mejor. Zambrano criticaba a aquellas personas que exageran con los filtros y ediciones en sus fotos para verse más flacas, hecho que muchos seguidores indican se trató de una indirecta para Macarena Vélez, la exnovia del guerrero.

Macarena Vélez y expareja de Said Palao - TROME

ALEJANDRA BAIGORRIA: LA NUEVA NOVIA DE SAID PALAO

A mediados del 2020, Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados besándose en una parrillada que organizó el guerrero en su casa. Las imágenes fueron emitidas en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, para sorpresa de los seguidores de los guerreros que no esperaban verlos juntos.

A inicios de 2021, Caetana cumplió 5 años. La hija de Said Palao celebró su cumpleaños en compañía de su madre y sus familiares más cercanos. El gran ausente fue el integrante de Esto es Guerra, quien se encontraba en EE.UU. disfrutando de su romance con Alejandra Baigorria, hecho por el que fue muy criticado.

El hecho no pasó desapercibido por los seguidores de Said Palao, quienes saludaron el gesto después de que la mamá de Caetana, Aleska Zambrano, escribiera un duro mensaje contra el integrante de Esto es Guerra por ser el gran ausente en el cumpleaños de su hija.

“Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo. Sólo depende en qué número estás en su lista de prioridades”, es el mensaje que compartió Aleska Zambrano en su cuenta de Instagram.

El modelo tuvo que festejar una segunda fiesta a Caetana a su regreso de Estados Unidos. “No sé hasta cuando nos veamos por la cuarentena, pero el día de hoy lo recordaremos toda la vida, te amo gordita hermosa”, escribió Said Palao en la mencionada red social.

Madre de hija de Said Palao le manda indirecta por no estar presente en el cumpleaños de su pequeña-TROME

ALESKA ZAMBRANO VS. ALEJANDRA BAIGORRIA

Aleska Zambrano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su relación con Said Palao. La mamá de la hija del integrante de Esto es Guerra aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que piensa de su expareja.

En la transmisión en vivo, la joven revela que Said Palao le prohíbe que hable de él en redes sociales. “No necesito que nadie lo destroce porque perdón la palabra pero me ca(...) en él y me ca (...) en la situación. Es por eso que normalmente no digo nada porque siempre es como que no hables de mí en redes, habla de ti, pero a mí no me metas. La verdad es que en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, vete a la m(...)”.

Aleska Zambrano agrega que no le parece que su hija se relacione con Alejandra Baigorria, la nueva pareja de Said Palao. “Ya como madre me doy cuenta que está mal , o sea la conoce desde antes que tenga una relación con su papá y creo que para todo hay tiempo, hay etapas, ellos no tienen ni dos meses de enamorados”.

Aleska Zambrano chanca a Said en redes sociales-TROME