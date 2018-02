Esto es Guerra: Modelo y ex participante de Miss Perú, Alessandra Bonelli, reingresa a reality [VIDEO]

La ex aspirante a Miss Perú, Alessandra Bonelli, reingresó al reality Esto es Guerra tras dos años de estar alejada del realitie. La modelo dijo que se sentía muy feliz de volver y sobre todo más fuerte.



Alessandra Bonelli tuvo un paso fugaz por Esto es Guerra en 2015. La modelo ingresó en abril y fue eliminada en junio de ese año. Durante su paso por el certamen del Miss Perú, la joven reveló una traumatica experiencia.



La modelo que participó en el certamen de belleza 2018 contó en el programa 'La Casa de las Reinas'que fue víctima de abuso sexual hace un par de años por parte de su entonces entrenador personal, Víctor Hugo Lurquin Daza.



"He sido víctima de una violación de parte de un señor (...) Eso pasó hace 2 años. Yo participé de un reality. A la hora de salir de un reality tuve que verme con mi entrenador y me propuso un tratamiento quemagrasa. A la hora de hacerlo, me drogó y me violó", contó la postulante al Miss Perú.



La modelo Alessandra Bonelli le pidió a sus compañeras denunciar cualquier tipo de agresión y nunca quedarse calladas. La modelo lamentó que Lurquin Daza no esté preso, pese a tener varias denuncias en su contra.



Alessandra Bonelli renunció al certamen del Miss Perú tras la elección de Prissila Howard como representante para el Miss Universo. "Creo que todo pasa por algo y soy de la opinión que saber cuándo retirarse es tan importante como saber cuándo insistir. Fue una bonita experiencia pero sé que ahora vendrán mejores oportunidades para mí!! Seguiré luchando por lo que realmente creo!!", escribió aquella vez la modelo en su Instagram.

