Alessandra Denegri defiende a Milett Figueroa y le responde a Juliana Oxenford: "Tengo cul* y tengo talento"

Las dichos de Juliana Oxenford contra Milett Figueroa generaron una nueva polémica en redes sociales. A esta se sumó la actriz Alessandra Denegri , quien considera que la periodista ofendió a la modelo al descalificar su interpretación en "De vuelta al Barrio".



Juliana Oxenford discutía con el actor Lucho Cáceres sobre el rol del periodismo durante la visita del Papa Francisco. La periodista se exaltó y terminó mencionando a Milett Figueroa en su crítica. "¿Una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla “actriz" hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título", escribió la conductora de 90 Central.



Al respecto, Alessandra Denegri arremetió contra Juliana Oxenford en su Instagram. "Lo grave es que una periodista como la señora Juliana Oxenford no se ha dado cuenta que las mujeres estamos en una lucha", escribió la actriz.



Alessandra Denegri habló sobre las luchas de las mujeres en Estados Unidos. "Marcharon miles reclamando igualdad, gritando que nos dejen de someter, reducir y abusar ¿No ha entendido esta señora que es momento de empoderarnos", continuó la actriz en Instagram.



Alessandra Denegri calificó los argumentos de Juliana Oxenford de ignorantes. "Pensar que una mujer no puede ser sexy y talentosa al mismo tiempo me parece retrógrada. Una dosis de feminismo, Juliana. Ya tenemos suficiente con hombres sexualizándonos y minimzándonos. No necesitamos hacerlo entre nosotras", finalizó la actriz en la mencionada red social.



La actriz Milett Figueroa le respondió a Juliana Oxenford en la misma publicación. "Este es un claro ejemplo de ataque hacia la mujer viniendo de otra siendo además una periodista, expresarse así de alguien que solo trabaja en lo que ama y se prepara día a día es injusto. Minimizarme y ofenderme además sin tan solo conocerme personalmente, eso dice mucho del profesionalismo que usted tiene, el respeto al prójimo es algo que no se aprende en una universidad, se aprende en el corazón de un hogar, algo que al parecer usted no conoce", escribió la joven en la publicación de Lucho Cáceres.

