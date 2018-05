La recordada 'chamaquita' de Al Fondo Hay Sitio, Alessandra Denegri tuvo un noble gesto el último fin de semana al promover una manifestación pacífica a las afueras del Hospital Guillermo Almenara, donde se encuentra internada Eyvi Ágreda.

La joven de 22 años fue atacada por Carlos Hualpa cuando viajaba en un bus de transporte público. El sujeto le tiró gasolina y prendió fuego en su intento por 'desfigurarla'. Ahora, Eyvi Ágreda está en un estado delicado y deberá someterse a varias operaciones.

Ante esta situación, Alessandra Denegri pidió a todas las personas que apoyen a la familia con donaciones de sangre y dinero. Además, solicitó que, en un gesto de solidaridad, se dejen mensajes y flores en la puerta del hospital donde está Eyvi Ágreda bajo el lema "#floresparaEyvi #floresparatodas"

Durante una entrevista con Exitosa, Alessandra Denegri contó una experiencia personal y reveló que ella también fue víctima de abuso, violencia física y psicológica. La actriz manifestó que no fue fácil salir de ese círculo de agresiones y tampoco buscó ser una víctima.

"No es que tenga vergüenza de contarlas, pero sí, he pasado por situaciones de abuso y de violencia física y psicológica. No me lo busqué y no era lo que yo quería. No es fácil salir de esos lugares. A cualquiera le puede pasar y una vez que estás envuelta en ese tipo de relaciones, a veces uno mismo no sabe que está de acuerdo con eso", dijo Alessandra Denegri.

Por eso, la actriz manifestó que ella busca la igualdad de género y que los padres son los primeros en inculcar los valores que formarán a las futuras generaciones. Alessandra Denegri considera que la educación también es fundamental desde los primeros años para que las mujeres digan no y nunca se queden calladas.

