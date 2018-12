Alessandra Fuller confiesa que Flavia Laos y Mayra Goñi ya no son sus amigas | VIDEO

Por primera vez, Alessandra Fuller decidió abrir su corazón y hablar honestamente sobre su relación de amistad con Flavia Laos y Mayra Goñi. La actriz y exquinceañera estuvo en el programa 'En Boca de Todos' y la primera pregunta que le formularon fue sobre sus excompañeros de reparto.

Alessandra Fuller se mostró nerviosa antes de dar su respuesta, sin embargo, se mostró seria y bastante sincera al respecto. A diferencia de Flavia Laos y Mayra Goñi, quienes dijeron que se habían alejado un poco por su diferencia de horarios en las grabaciones, la actriz dio una versión diferente.

"Las he considerado muy cercanas a mí en algún momento de mi vida, incluso como mi familia. Me encantaría poder decirles que todo sigue igual, pero eso sería mentirles y las mentiras no van conmigo, no lo haré", declaró Alessandra Fuller.

El panel se quedó sorprendido con la respuesta de la actriz. Por eso, Ricardo Rondón le preguntó a Alessandra Fuller si todo había acabado definitivamente entre ellas. La intérprete dijo que prefería quedarse con los mejores recuerdos.

"Yo las prefiero recordar de la mejor manera. Sí les tuve muchísimo cariño y ellas, como les digo, fueron parte de mi vida, las he considerado como hermanas. Pero hay cosas que pasan en la vida y lamentablemente las cosas no pueden ser igual", indicó Alessandra Fuller.