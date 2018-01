Alessandra Fuller impresiona a todos por su excesiva delgadez en foto en la que luce triquini [VIDEO]

La actriz Alessandra Fuller sorprende a sus seguidores con una foto donde muestra una excesiva delgadez. En la imagen, la protagonista de VBQ luce un triquini y se le marcan las costillas. La publicación alcanzó los 35.332 me gusta en Instagram.



Alessandra Fuller realizó esta publicación para informarle a sus seguidores de un sorteo. La actriz le indica a sus seguidores los pasos que tienen que seguir para ganar un triquini como el que ella lleva puesto en la imagen.



La mayoría de sus seguidores comentan la imagen por participar del sorteo, sin embargo otro grupo se muestra muy sorprendido por la extrema delgadez de la actriz. Anteriormente, Alessandra Fuller fue bastante criticada por su peso en redes sociales.



La actriz no responde a estas críticas y afirma que se siente feliz porque enero es el mes de su cumpleaños. "Por eso quiero que hayan muchos regalos, pero esta vez para ustedes, porque son, justamente ustedes, el regalo más lindo que me pueden dar", escribe Alessandra Fuller.



Alessandra Fuller participa de la exitosa novela Ven Baila Quinceañera, que se encuentra en su última temporada. La actriz interpreta a Rossy, una joven atormentada por los abusos del hermano de su pareja.

