Siempre activa y con una sonrisa iluminando su rostro, Alessandra Fuller debutó como productora ejecutiva en la cinta ‘Entre nosotros’ que se estrenará en 2023, mientras disfruta su actuación en la película ‘Sugar en aprietos’.

Alessandra, el amor es...

Felicidad.

De niña querías ser...

Actriz.

Un reto cumplido...

‘Entre nosotros’, mi primera película como productora ejecutiva. Se estrena en 2023.

Tu mayor virtud es...

La entrega.

Protagonizar ‘Sugar en aprietos’ es...

Amistad en la pantalla grande.

¿Te pareces en algo a tu personaje?

Somos distintas, pero ambas soñadoras.

¿Y qué es para ti la amistad?

Es lealtad.

La verdadera amistad...

Estar en las buenas y, más aún, en las malas.

Una flor que te encante...

La rosa.

Un personaje que te gustaría interpretar...

Algún personaje histórico e influyente.

Tu familia es...

Amor puro e incondicional.

¿Sientes que la fama te quitó algo?

En cierto modo la privacidad, pero las reglas del juego las tenía claras así que lo llevo con tranquilidad.

¿Cuántos seguidores tienes si juntas todas tus redes?

Más de 5 millones. No me lo creo. Gratitud absoluta.

¿Un lugar al que siempre regresas?

Al mar.

¿Sabes cómo te decían de bebé?

Chinita.

¿Te gustaría ser madre?

Sí, me gustaría ser madre.

¿Estás enamorada?

Sí. Del arte, de la entrega, de todo aquello que hace que uno vibre alto, y de Francesco (su enamorado).

¿Y cómo te va con él?

La vida me ha regalado a una persona maravillosa. Es un compañero muy especial que me apoya y me suma cada día. Mi admiración, respeto y amor hacia él son eternos.

¿Prefieres zapatos de taco o zapatillas?

Zapatillas.

Tu principal ingreso económico proviene de...

El trabajo duro.

¿En qué gastas la mayor parte de tu dinero?

Invierto en experiencias que me permitan disfrutar del presente.

¿Eres gastadora o ahorrativa?

Suelo actuar con responsabilidad y consciencia financiera, pero disfruto mucho de engreír a los míos con detalles.

Una joya que siempre usas y ¿por qué?

Uso 8 anillos que llevo siempre. Cada uno tiene un significado especial para mí, son como los tatuajes que no tengo en la piel.

¿Cuántos personajes has interpretado?

Cerca de 22. Qué bonito es dar vida.

¿De cuál guardas un mejor recuerdo?

Hay personajes que me han hecho vivir cosas maravillosas, Y, sin duda, de lo que está por venir. Catia de ‘Entre nosotros’ ha sido de lo más increíble que he podido vivir.

¿Un defecto que no has logrado corregir?

La autoexigencia.

MÁS INFORMACIÓN:

Daniel Urresti protagoniza tensa entrevista con Juliana Oxenford y la llama ‘Señora Townsend’ VIDEO

Becas para víctimas del periodo de violencia 1980-2000: así pueden acceder a 550 plazas para estudios superiores

Señor de los Milagros: ¿dónde comprar turrón de Doña Pepa en el centro de Lima?