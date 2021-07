Alessandra Fuller no hace caso a los comentarios que intentan minimizarla. La actriz de “Ven baila Quinceañera” sabe muy bien lo que quiere, lo que vale, por eso, la reciente publicación de su libro “Alcanzar un sueño” significa la demostración palpable que superó los miedos que inmovilizan y no dejan avanzar.

“En la vida mucha gente constantemente te va inyectando miedos y a veces no es fácil salir de ese lugar, de ese hoyo. Hay quienes te van a poner muchas trabas en el camino, que no solo se aplica a lo actoral, sino a la vida misma, en cualquier contexto, en cualquier escenario. Es bueno poder visibilizarlas para poder comprender que todo es posible si uno se la cree”.

LIBRO TIENE OCHO CAPÍTULOS

La joven artista con su libro trata de inspirar a los jóvenes a luchar por lo que quieren. “Es como un sueño idealizado, como un amor platónico. Nunca me imaginé que un libro se haría realidad a esta edad, me imaginaba que iba a ser algo que se dé cuando esté mucho más adulta, mucho más cuajada, pero definitivamente a veces la vida te sorprende”, nos cuenta.

Fuller recibió ayuda para emprender este reto y admite que fue vital para llegar a buen puerto. “Tengo que agradecer haber tenido a mi editora, que me acompañó durante todo el proceso para aterrizar y ordenar las ideas. Mi mente no para, es un bombardeo constante de ideas, creatividad, emociones y entonces definitivamente planteamos un hilo conductor como para tener una narrativa y ordenarlo en ocho capítulos”, relata.

Para la actriz, ser una joven segura y que sabe lo que quiere tiene mucho que ver con su formación. “No solo ha sido importante todo lo que he podido aprender de gente tan talentosa cuando empecé en la actuación, sino también lo vital que ha sido para mí estar rodeada de mi familia y amigos. Apoyarme en ellos desde chica fue la mejor decisión que pude tomar, para no permitir que los comentarios del exterior me afecten. Hoy en día, en las redes sociales, así como hay muchos comentarios positivos, también existe bastante odio”, concluye.

