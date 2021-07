La carismática actriz Alessandra Fuller ahora nos sorprende con la publicación de su libro ‘Alcanzar un sueño’, con el cual trata de inspirar a los jóvenes a luchar por lo que quieren. Ella se dio un tiempo para responder a nuestro cuestionario.

Ale, descríbete con tres palabras…

Soy apasionada, perseverante y soñadora.

¿Qué haces primero al despertarte?

Me persigno y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir, de respirar. He sufrido de asma y sé lo difícil que puede ser no poder respirar bien.

¿Te identificas con alguno de los personajes que has interpretado?

Aprendí de cada personaje y gracias a la actuación ahora soy más empática. Pero ‘Rosy’ de ‘Ven, baila quinceañera’ marcó un antes y un después en mi carrera. Disfruté ser ella de inicio a fin.

¿Qué es lo más importante para ti?

Los vínculos afectivos con la familia, pareja y amigos.

Haces tutoriales de maquillaje, ¿has llevado un curso?

Aprendí yo solita. Recuerdo que la gran Camucha Negrete me dio los primeros tips de maquillaje, luego empecé a buscar más consejos en internet. Ahora soy mi maquilladora oficial y también la de mi familia (risas).

¿Qué significa para ti tu libro ‘Alcanzar un sueño’?

Representa el proceso que ha sido y sigue siendo perseguir mis sueños. Ahí cuento mis inicios en la actuación, anécdotas y muchas cosas que pueden inspirar a los jóvenes a superarse y creer en sí mismos.

¿Cómo te animaste a escribir?

Desde niña tuve el sueño de escribir un libro, no pensé que se daría a esta edad. Estoy muy contenta con el resultado.

¿Habrá un segundo libro?

Me muero de ganas que haya una segunda entrega.

¿Cómo recibes las críticas que algunos conductores de TV le han hecho a tu libro?

Prefiero quedarme solo con los comentarios positivos, los que te suman. No le hago caso a lo negativo.

¿Cómo está tu corazón junto a Diego (Rodríguez)?

Estoy tranquila. No quiero exponer a las personas que quiero, por eso prefiero no hablar de mi vida privada.

¿Hay alguna meta que aún no has alcanzado?

La vida es un reto constante, siempre hay nuevos objetivos.

Tus proyectos son…

Pronto regresaré a la pantalla grande con la película un ‘Sugar en aprietos’ al lado de actores de lujo. Tengo otro proyecto para cine, pero aún es un secreto.

Las vacaciones perfectas serían en...

Soy fanática de mi país, iría primero a Cusco y luego al norte, a Punta Sal. Un destino internacional que también me encantaría visitar son las islas Maldivas.

