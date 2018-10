¿Pablo Heredia volvería a actuar con Alessandra Fuller?: "El luto o no luto, no importa"

El actor Pablo Heredia fue presentado como el nuevo ‘jale’ de la segunda temporada de ‘Ojitos hechiceros’, telenovela en la que el argentino interpretará a un villano y será la ‘manzana de la discordia’ entre ‘Estrella’ (Melissa Paredes) y ‘July’ (Sebastián Monteghirfo).



“Seré un villano, que se llamará ‘Jano’. Estoy muy contento y orgulloso de que me haya convocado Michelle Alexander, quien es una de las productoras más exitosas del país. También podré cantar en la telenovela. Sé que voy a molestar y meter presión para robar una pareja. Mi personaje es malo, ambicioso y destruye a quien se le cruce en el camino”, sostuvo Pablo Heredia.



Asimismo, aclaró que no tendría problema con volver a actuar con su expareja, la actriz Alessandra Fuller.



“Hace seis meses que estoy solo, el hecho que me hayan visto con otras mujeres (por el ampay donde se le ve besando a una chica), es normal. El luto o no luto, no importa. Calculo que ella también está haciendo su vida”, acotó.



ESTRENO SERÁ ESTE AÑO



En tanto, los protagonistas Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo confían que la segunda temporada de ‘Ojitos hechiceros’ sea un éxito.



“Lo que se viene será increíble, no imaginé que la segunda parte se fuera a dar tan rápido, pero el público lo pidió. Sé que el estreno será este año”, comentó Paredes.



“Tengo mucha expectativa, porque ‘Ojitos hechiceros’ es una historia que disfrutamos todos”, acotó Monteghirfo.