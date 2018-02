Cada día lo amo más’, dijo Alessandra Fuller al referirse a su pareja Pablo Heredia y contó que hoy celebrarán de manera especial el ‘Día del amor y la amistad’.



“Estoy planificando algo especial. Es una fecha que no solemos celebrar, pero yo cada día lo amo más y estoy muy enamorada, así que se merece algo especial este día y todos los demás”, dijo Alessandra, quien llegó acompañada de Pablo al estreno de la película ‘Locos de amor 2’.



Además, la ‘quinceañera’ contó que Pablo Heredia le regaló por su cumpleaños un perrito y ‘ahora soy una madre de familia muy feliz y responsable”.



Por su parte, el actor argentino dijo que se quedará en Perú.

“Por ahora sí (me quedo), espero que para siempre o hasta que (Alessandra) me eche”, señaló entre risas.



Además, comentó que está por lanzar el tema ‘Infinito amor’, en versión salsa, y se encuentra grabando la novela ‘Te volveré a encontrar’, en la que debutará Alondra García. (M.Casas)