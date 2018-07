Alessandra Fuller preocupa a sus fans con alarmante publicación en Instagram | FOTOS

Alessandra Fuller es una de las actrices jóvenes con más seguidores en Instagram . La intérprete de 23 años tiene casi 1 millón y medio de seguidores en la red social. El salto a la fama le llegó con Lalola, novela protagonizada por Christian Rivero y Gianella Neyra.

Pero definitivamente el papel que la llevó a la popularidad fue el de 'Rosy', una de las chicas principales de la serie 'Ven, baila Quinceañera'. Alessandra Fuller se ganó el corazón de grandes y chicos, quienes le envían halagadores mensajes en Instagram .

Aunque siempre muestra un gran optimismo en sus publicaciones, Alessandra Fuller tuvo que utilizar su cuenta Instagram para compartir una mala noticia. La actriz sufrió un robo en Miraflores. Según narró la actriz, no fue un asalto violento, pero perdió varias cosas de valor.

"No me han asaltado. Estoy bien. Pero me acaban de robar mi cartera en Miraflores. Tenía todos mis documentos, un iPad y cosas muy importantes para mí. Si alguien tiene algún contacto que pueda ayudarme se lo agradecería infinitamente. Escríbanme por DM. Gracias", escribió en Instagram Alessandra Fuller.

Aparentemente, la actriz perdió sus objetos personales y por ese motivo decidió compartir la situación con sus seguidores para que la ayuden a encontrar sus cosas. Sin embargo, horas después de publicado el mensaje en Instagram , Alessandra Fuller lo eliminó.

Alessandra Fuller Alessandra Fuller

Se desconoce si hasta el momento la actriz pudo recuperar sus pertenencias. En su última publicación, sus seguidores le hacen una consulta sobre Pablo Heredia . Durante los últimos días, Alessandra Fuller no ha compartido videos o fotografías al lado del actor argentino en Instagram .

En la última semana, Pablo Heredia cumplió años y se reunió con Coco Maggio y Francisco Bass, excompañeros de la recordada serie 'Rebelde Way'. Sin embargo, llamó la atención que Alessandra Fuller no se haya pronunciado o le haya dedicado algún mensaje vía Instagram .

Pablo Heredia y Alessandra Fuller Pablo Heredia y Alessandra Fuller

