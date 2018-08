¿Alessandra Fuller le prohibió a Flavia Laos hablar con Pablo Heredia tras terminar su relación con él?

Alessandra Fuller protagonizó junto a Flavia Laos y Mayra Goñi 'Ven, Baila Quinceañera' en el 2015. Desde entonces, el trío de actrices tuvo una buena relación, la cual no dudaron en demostrar en sus redes sociales.

Sin embargo, desde la separación de Alessandra Fuller con Pablo Heredia, se especula que las tres actrices ya no pasarían tanto tiempo juntas y que la supuesta amistad entre ellas se terminó por romper.

Aunque Flavia Laos y Mayra Goñi han negado estar distanciadas de Alessandra Fuller, lo cierto es que ninguna de ellas han vuelto a ser vistas juntas o frecuentando el mismo grupo de amigos. Y esto no pasó desapercibido por los seguidores en redes sociales de las actrices.

Flavia Laos en Instagram con la mascota de Alessandra Fuller y Pablo Heredia

Por eso, sus fanáticos se han visto enfrentados y empezaron a especular qué pasó para que Alessandra Fuller ya no vea a Flavia Laos y Mayra Goñi. Una usuaria de Instagram acusó a la ex de Pablo Heredia de haberles prohibido a sus amigas volver a hablarle al argentino y, como no lo cumplieron, ella habría cortado su amistad definitivamente.

"Está enojada con Flavia y Mayra porque les prohibió que hablen con Pablo ¿Qué se cree esta fingida?", se lee en el comentario en Instagram. Ante esto, Alessandra Fuller no dudó en responder a la acusación.

"No le he prohibido nada a nadie. Nunca lo haría", escribió Alessandra Fuller en su cuenta Instagram. La respuesta fue apoyada por sus fans, quienes lamentaron que alguien esté soltando comentarios negativos en su red social.

