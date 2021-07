¿SE ACABÓ EL AMOR? El modelo Diego Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre la relación amorosa que tiene con la actriz Alessandra Fuller. Sin embargo, el ‘ojiverde’ sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que ya se había terminado cuando nunca formalizaron.

“Yo siempre he tratado de ser lo más transparente posible con ustedes, cuando empecé a salir con Ale lo dije y bueno, ahora que no estamos saliendo lo digo para que no especulen más cosas y que sepan que existe la mejor onda entre los dos”, dijo.

Diego aclaró que su romance lo mantuvo en discreción por lo que no hubiese hecho este tipo de videos, sin embargo, precisó que ante las preguntas de los usuarios era importante contarlo y ser transparentes.

Diego Rodríguez sobre Alessandra Fuller: “Ya no estamos saliendo”

“En otro momento tal vez no hubiese dicho nada, pero como hay bastante gente preguntando, he aprendido a que es mejor decir las cosas y bueno, no es nada malo tampoco así que sigamos”, señaló.

YA NO SE ESCONDÍAN

El chico reality Mario Irivarren grabó sin querer un tierno beso entre Alessandra Fuller y Diego Rodríguez cuando recibían clases de parapente. Pese a no haber formalizado una relación, la joven pareja ya no se escondía.

En las imágenes se ve cómo la joven actriz Alessandra Fuller se le acerca al modelo para darle un romántico beso. Semanas atrás, la pareja compartió fotos y videos desde Máncora, pero ninguna de ellas disfrutando juntos.