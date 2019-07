Alessia Lambruschini sufrió accidente y terminó con un corte en la ceja

Alessia Lambruschini contó que sufrió un pequeño accidente mientras dormía y terminó con dos puntos en la ceja izquierda.

“Estaba durmiendo, iba a voltear y me caí de la cama, y con el impacto me golpeé un poquito mi cejita y me corté”, sostuvo la actriz de siete años.

“Lloré mucho porque me dolía, mi mamá estaba agarrando (la herida) para que no salga más sangre, pero ya está todo bien”, acotó Alessia Lambruschini.

Asimismo, mencionó que cursa el primer año de primaria en el colegio y le va ‘muy bien’. “Tengo muy buenas notas y sigo en la actuación, hay un proyecto que se viene”, mencionó Alessia Lambruschini

(D. Bautista)