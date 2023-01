¡SE QUEJÓ! Bárbara Cayo, madre de Alessia Rovegno, estuvo presente en la preliminar del Miss Universo y no dudó en levantar su voz de protesta cuando se dio cuenta que su engreída no pudo lucir bien la capa en una de sus pasarelas.

Según la actriz, Alessia Rovegno tuvo dificultades para abrir bien la capa y no pudo lucirla como debería. Incluso, la mamá de la modelo dejó entrever que podría haberse tratado de un “boicot”.

“Algo le pasó a Ale con la capa que no pudo abrirla, algo pasó. Me parece raro, no pudo abrirla. ¿Le habrán hecho algo?”, afirmó en una transmisión en vivo.

Hugo García y la familia de Alessia Rovegno en el Miss Universo

El exchico reality, Hugo García, viajó a Estados Unidos junto a la familia de Alessia Rovegno para mostrar su apoyo a su pareja.

Además, reveló que todos están muy nerviosos. “Creo que los que estamos más nerviosos somos su familia y yo, pero ella está tranquila y emocionada, ella se ha preparado”, agregó.

