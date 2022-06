Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, comentó que respeta la opinión de las personas que han criticado su elección, como Magaly Medina y reconoció que es consciente de sus debilidades, por eso se preparará para hacer un buen papel en el Miss Universo cuando nos represente en el mes de noviembre.

Alessia, ¿Cuánto tiempo duró tu preparación para el concurso?

Fue un mes muy intenso.

Tus padres deben estar muy contentos.

Sí, me contaron que mi papá estuvo en el backstage temblando y mi mamá (Bárbara Cayo) estaba muy nerviosa, al igual que mi hermana y Hugo (García, su enamorado).

¿Qué les dirías a las personas que te han satanizado y señalan que hubo favoritismo en tu elección?

Cada uno tiene su opinión y está bien, nadie de la noche a la mañana nace sabiendo o siendo experta en algo. Ya conozco cuáles son mis debilidades y fortalezas y me toca trabajar en mis debilidades para mejorar, lo que sí puedo decir es que estoy con muchas ganas de representar a mi país en el Miss Universo.

Puntualmente te pregunto, ¿las críticas de la señora Magaly Medina hacia tu familia han mellado tu alegría?

No, para nada, cada uno tiene su opinión y está bien.

‘DA LA TALLA’

Rodrigo González se pronunció este miércoles tras la polémica coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022. El popular conductor de televisión aseguró que ellos advirtieron que su victoria estaba cantada desde el día uno, aunque sacó cara por la hija de Bárbara Cayo.

”Es un concurso de belleza, pero como no quieren frivolizarlo, hablar de quien es más bonita es frívolo, hacen aportes para que uno no se fije solamente en eso. Pero si es un concurso de belleza y estamos buscando a la representante de la belleza, a la más guapa de las candidatas que hay, creo, porque yo no soy missólogo, pero creo que internacionalmente Alessia Rovegno da la talla... el tema es a la hora que responde ”, acotó Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre apoyó a su compañero y aseguró que la actual Miss Perú tiene el ‘look’ y el ‘porte’ de otras misses en el resto del mundo. “Nos guste o no, físicamente va” , dijo la conductora de ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González destacó como Alessia Rovegno se paseó por la pasarella y llevó muy bien su bonito vestido, además alabar su belleza natural. “Está claro que mal físicamente no nos va a dejar, el tema viene cuando tiene que responder porque ayer dijo lo del ‘aislamiento global”, dijo a modo de burla.

