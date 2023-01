Alessia Rovegno, luego de su participación en el Miss Universo, certamen de belleza que se desarrolló recientemente en Nueva Orleans y en el que quedó en el top 16, ya alista maletas para retornar a Lima y retomar sus actividades como Miss Perú. Además, se sabe que se le está preparando una reunión con la prensa para que cuente su experiencia en el glamoroso evento.

“‘ Ale’ debe llegar entre el 30 de enero o el 1 de febrero, por eso estamos organizando un ‘meet and greet’ para que les cuente su experiencia en el Miss Universo donde quedó en el top 16 y anunciar la agenda que cumplirá aquí. Ni bien arribe a Lima, al día siguiente tendrá el encuentro con los medios de comunicación”, dijo nuestra fuente.





CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS.

El pasado 20 de enero, Alessia celebró su cumpleaños número 25 en Los Angeles, con su familia y su novio Hugo García. En las historias que subió a sus redes sociales, se le puede ver compartiendo con su familia en la terreza de la casa de su tía Stephanie Cayo donde están alojados. La sorpresa para la celebración de su cumpleaños la hizo su hermna Arianna, quien había decorado con globos de colores y una baderita que decía Happy Birthday.

Como se sabe, Alessia luego de su actuación en el Miss Universo que se desarrolló el 14 de enero, decidió tomar unas vacaciones en Estados Unidos para relajarse y compartir con su familia que viajó para apoyarla mientras competía por la corona de la más bella.

BÁRBARA LA DEFIENDE

La participación de Alessia en el Miss Universo, generó un sin fin de críticas y ha sido Magaly Medina, la más severa con la rubia al señalar que tiene una ‘belleza gélida’. Sobre estos comentarios, su madre Bárbara Cayo, ha salido a defenderla y censura a la periodista.

Bárbara Cayo le ha declarado la ‘guerra’ a Magaly Medina tras lanzar fuertes calificativos en su contra como defensa de su hija Alessia Rovegno. Como se recuerda, la ‘urraca’ cuestionó duramente a la modelo por no tener supuesta carisma para representarnos en el Miss Universo. La mayor de las Cayo no se cayó nada y le respondió.

¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente (porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen). Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata... Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú “, precisó.