No solo fueron las alas del traje típico. Jessica Newton dio a conocer un nuevo hecho que confirmaría el boicot del que estaría siendo víctima Alessia Rovegno en el Miss Universo, certamen que se realiza en New Orlans (Estados Unidos) y en el que la candidata peruana es una de las favoritas.

Ha sido el missólogo Carlos Gutiérrez el encargado de revelar lo que le contó la directora de la Organización Miss Perú en la charla que sostuvieron el miércoles 11 de enero, horas antes de la primera gala. La suegra de Deivis Orosco le dijo que el traje de gala con el que iba a salir la novia de Hugo García había sido destrozado.

“El tema de que le rompieron el vestido a Miss Perú. Ese día yo almorcé con Jessica Newton y me contó que había aparecido roto el vestido que iba a lucir en la preliminar, no me dijo el color que era, pero que tenía rajas y estaba roto en la parte de atrás. No hay explicación de como se rompió este vestido”, contó en un video de Tiktok.

Debido a este terrible hecho, Alessia Rovegno tuvo que darle un giro a su presentación en la pasarella y usar el vestido rojo que todos las vimos lucir frente a las cámaras , pero que en realidad era su segunda opción y lo había llevado solo por precaución.

“Le pusieron la opción del traje rojo que, después de la preliminar, le dije a Jessica Newton que así no hubiera sido planeada la estrategia, el sello distintivo de Alessia en esta competencia han sido los colores rojos y se le ve muy bien. A lo mejor por algo pasó que se le hubiera dañado el vestido y se pusiera el (otro)”, contó.

CACHO LE ADVIERTE A ALESSIA TENER CUIDADO CON MISS VENEZUELA

Luego de ver la etapa preliminar de Miss Universo, ‘El zar de la belleza’, Carlos Cacho, pidió a Alessia Rovegno estar alerta con la candidata de Venezuela que ‘sacó la garra’ y a su juicio se ha metido en el ‘top 16′ que peleará por la corona del certamen de belleza

Sobre el contratiempo que la peruana tuvo con su traje típico señaló: “Eso no es nada, pues lo superó. Superar algún contratiempo tiene más valor que un desempeño, quizás impecable. La cancha y la clase se ve en los impases. En el Miss Universo todo es control, si no tienes CONTROL estás frita”.

Respecto a que la hija de Bárbara Cayo sea una de las favoritas en la competencia indicó: “Alessia tiene clase, glamour, pero con el desarollo de esta etapa le diría que esté muy alerta porque he visto que Miss Venezuela se ha metido por los palos. Quién se ha apagado fue Miss Colombia que era una de mis favoritas”.