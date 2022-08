Alessia Rovegno viene siendo duramente criticada en redes sociales por mostrarse feliz al lado de Hugo García mientras se divierte haciendo parapente, cuando debería estar preparándose para el Miss Universo y haciendo labor social como las anteriores Miss Perú, como Janick Maceta, Lesly Reyna y Yely Rivera.

“¿Y el trabajo social? ¿y la preparación para el Miss Universo? ¿y las clases y lo demás, para cuándo? ¿es Miss Perú o Miss Farándula’”, “¿Qué tiene que ver eso con su preparación? ¿está de luna de miel o qué? Al marido no lo suelta para nada”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Al ser consultada por Amor y Fuego, Alessia Rovegno aseguró que, junto a la organización del Miss Perú, decidieron mantener sus clases y la preparación para el concurso internacional de manera privada. “No te imaginas todas las clases que estoy teniendo”, acotó la rubia.

Asimismo, aseguró que está realizando labor social. “Estoy trabajando con una organización ‘Bridges’, que ayuda y da donaciones a los vecinos de Pamplona”, agregó la novia de Hugo García.

Por su parte, Jessica Newton indicó que Alessia Rovegno es una ‘niña hermosa por dentro y por fuera’ y que está muy abocada a su preparación como Miss Perú. “Hay que decirle que pare un poco porque si ella pudiese practicar más horas de las que tiene las clases, lo haría” , refirió la directora del certamen.

Además, lamentó que en el Perú todos se dediquen a criticar. “ Criticar se ha vuelto un deporte nacional y la verdad lo que digan o no las redes... y se lo digo a ella todos los días, eso es algo que le tiene que dar igual. No hay día que no esté con la meta fija en el Miss Universo pero es una niña que honestamente no ha descuidado su vida personal por el concurso, por el contrariol sabe qué quiere y lo disfruta. Estoy más que feliz con esta reina”, agrego.

