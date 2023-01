¿NO ESTABA AL 100%? Roberto Otoya, coach de mises y modelos, reveló que Alessia Rovegno estaba con fiebre durante el Miss Universo. Según explicó, el mismo coach de la Miss Perú le dio esta información.

“Alessia tiene una personalidad sopesada, muy pasiva, no es tan showsera (...) Yo soy muy amigo de su couch y él me comentó que estaba con fiebre y aún así lo dio todo”, expresó Roberto Otoya en Préndete.

Al ser consultado sobre si es cierto que le escondieron los zapatos y le rompieron el vestido, Otoya aclaró que solo tiene conocimiento del incidente con el vestido.

¿Qué le pasó a Alessia Rovegno en el Miss Universo? Esto dice Stephanie Cayo

En Instagram, Stephanie Cayo confirmó que Alessia Rovegno fue perjudicada en el Miss Universo. La actriz explicó que le escondieron los zapatos y rompieron el vestido a su sobrina, esto durante la preliminar del concurso.

“Y espero que no se le pierda ningún zapato ni se le rompa ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. El la no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada ”, expresó.

