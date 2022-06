Alessia Rovegno se pronunció por primera vez acerca de su criticada respuesta en la final del Miss Perú 2022, donde tuvo que hablar sobre el ciberbulling y utilizó la frase ‘aislamiento mundial’. La actual reina peruana se confesó con Trome y explicó su intervención.

“ El bullying, por experiencia propia lo hablo, te da mucha ansiedad, te da depresión y te aisla del mundo en general, ese fue un poco mi mensaje. Realmente te aisla de la sociedad, de todo el mundo y te mete un poco en ti mismo, te vuelve introvertido, me refería a eso y creo que también los nervios traicionan ”, indicó la modelo y cantante.

En ese sentido, aseguró que esta su primera experiencia como miss y tuvo poco tiempo para prepararse. “Es la primera vez, he tenido poco tiempo de formación, creo que como un mes, al primer día ya tienes las cámaras encima. Igual a mejorar nomás, tengo mis debilidades así que a trabajar con ellas ”, acotó Alessia Rovegno.

Alessia Rovegno explicó su criticada respuesta en la final del Miss Perú, donde soltó la frase ‘aislamiento global’ al hablar del ciberbullying.

PAPÁ DE ALESSIA ROVEGNO LA DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Luis Rovegno, el papá de Alessia Rovegno, se pronunció luego de la polémica coronación de su hija como Miss Perú 2022. El empresario aseguró que desde pequeña, la cantante soñaba con ganar el Miss Universo, aunque aseguró que se tiene que preparar más.

“Desde los 8 años modelaba frente al espejo, ella quería ser modelo, quería ser Miss Perú y quería ganar el Miss Universo. Tiene seis meses y le va meter a full... desearle toda la suerte del mundo, yo voy a estar atrás siempre para apoyarla”, acotó Lucho Rovegno.

Por otro lado, sobre las críticas que recibió Alessia por un supuesto favoritismo en el certamen de belleza, Luis Rovegno aseguró que cada quién tiene su opinión pero según los missólogos más reconocidos, su hija estaba voceada como la favorita.

“ Cada quien es libre de opinar, hay personas que tienen sus preferencias. A mí me llegan todas felicitaciones y al menos que me he puesto a seguir a estos missólogos tanto nacionales como internacionales, todos la daban como la favorita , que era la mejor. Yo no sé mucho de estas cosas pero sé que Alessia durante todo este mes se ha estado preparando. En un mes ha avanzando un montón, imagínate lo que puede hacer en seis meses. Ella es perseverante, a ella le gusta. Quiero que mi hija sea feliz”, acotó.

Finalmente se refirió a Hugo García y lo calificó como un tipo espectacular. “Ya lo conocí hace unos meses, me hablaron de él otras personas, conversé con él y es espectacular, un tipazo, de buen corazón, noble, hace sus cosas profesional”, dijo Lucho Rovegno.

Además, indicó que todavía considera que no se deberían casar pero respeta la decisión de su hija Alessia. “Que mi hija vea, ella sabe qué es lo que quiere para su vida. Va hacer las cosas bien, hay que tenerle un poco de fe nada más”, indicó.

