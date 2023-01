¡LA APLAUDE! Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno, se pronunció luego que su sobrina no clasificó al top 5 en el Miss Universo. La actriz remarcó que la Miss Perú dejó en alto a nuestro país y que pudo hacer ver al mundo la belleza de la mujer peruana.

“Si se trataba de dejar al Perú en alto, creo que Ale lo dejó recontra alto. El mundo entero puede ver que la mujer peruana es noble, inteligente, hermosa, elegante, dulce. Hoy, Ale transmite esta experiencia que ha tenido llena de aprendizajes, la ha hecho una mujer más fuerte, empoderada y gran representante de lo que debe ser una mujer”, dijo.

Para también bailarina consoló a la hija de su hermana. “Así que muy orgullosa de ti, mi Ale preciosa, todo el Perú está orgulloso de ti, tremendo proceso que has pasado, tremendas cosas que han pasado, fuerte, hermosa, dándolo todo”, dijo.

¿Qué dijo Alessia Rovegno sobre el Miss Universo?

Previo a los resultados, Alessia Rovegno compartió un extenso texto en Instagram donde agradeció a todos por el apoyo y afirmó que se siente “muy afortunada”.

“Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación inicial desde siempre para toda mi vida”, escribió.

