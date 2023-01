A CAPA Y ESPADA. Alessia Rovegno ya se encuentra participando del certamen Miss Universo antes del día oficial donde se coronará a la nueva reina, sin embargo, ha sido blanco de críticas al aparecer bronceada y no con su color natural. Su tía Fiorella Cayo salió al frente para defenderla.

“ Ella naturalmente bronceada, o sea, ella se broncea y se pone dorada . Me da risa cómo la gente busca y dice que se ha ido a una máquina de bronceo, no, ella no lo necesita. Está bronceada desde Miami”, dijo.

Para la actriz Fiorella Cayo, su familia es de espíritu positivo, por lo que no dan importancia a los cuestionamientos que reciben sino que se enfocan en sí mismos.

“ Nosotros somos muy positivos, las cosas negativas fluyen, no nos afectan , lo importante es cómo tú reaccionas ante ella, no puedes controlar lo que piensan los demás, pero sí lo que te afecte a ti, entonces hay que siempre enfocarnos en lo positivo”, agregó.

FIORELLA CAYO: “ALESSIA ES UNA LUZ CAMINANTE”

En declaraciones para América Espectáculos, Fiorella Cayo resaltó la humildad de Alessia Rovegno, por lo que considera que es un gran ejemplo para llevarse la corona del Miss Universo.

“ Alessia tiene una luz muy especial que le viene desde adentro, es una luz caminante, aparte de ser muy bella por fuera sin ninguna operación , es una persona muy noble, buena, inteligente, realmente es un ejemplo de mujer. Así que creo que sería maravilloso que nos represente a nivel mundial y ser la Miss Universo”, puntualizó.