Valeria Florez estuvo este miércoles en la presentación oficial de Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022. La conductora de Willax fue consultada sobre su compañera y ahora reina de belleza y aseguró que tiene un gran compromiso para representar a nuestro país. “Ya le dije que tiene que hacerlo implecable”, dijo para la prensa.

Asimismo, se refirió a las críticas que viene recibiendo la también cantante por soltar la frase ‘aislamiento mundial’ durante la final del certamen. “Son los nervios, además, se trata mucho de un tema de cuántos años ha trabajado en esto. Yo tengo facilidad de palabra porque he trabajado en esto desde hace muchos años. Alessia no está acostumbrada a las cámaras , recién ahora ha empezado a foguearse en esto, no tiene nada de malo porque no tiene nada que ver con su carrera. Yo creo que debe quitarse los nervios”, acotó la modelo.

En ese sentido pidió respeto para su compañera, que está siendo víctima de bullying en las redes sociales. “Me parece que hay que ser más tolerantes, todas estamos creciendo, todas estamos aprendiendo”, aseguró Valeria Florez.

Además, indicó que todos somos ‘seres humanos’ y ‘a veces cometemos errores’, momento en el que Alessia Rovegno le mandó una fulminante mirada desde dentro del vehículo en el que la esperaba para partir del evento.

“Ella está aprendiendo también a manejarse en cámaras, en televisión, que es algo a lo que de repente no estaba acostumbrada antes, así que hay que tener más tolerancia”, agregó la conductora de Willax sin percartarse de la supuesta incomodidad de la reina de belleza.

