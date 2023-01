CELEBRA. Jessica Newton destacó la participación de Alessia Rovegno y su entrevista con el jurado del Miss Universo. Para la organizadora del Miss Perú, la joven modelo se encargó de cerrarle la boca a sus principales detractores.

“Bravo, mi reina. Callando la boca a tus detractores, así se hace”, fue lo primero que dijo Jessica Newton.

Pese a quedar en el top 16, Alessia Rovegno fue destacaba por la prensa internacional y más de un experto la catalogó como una de las candidatas para llevarse la corona y la organizadora del certamen en Perú no fue la excepción.

“Yo sigo pensando que eras digna de ese top 5 y más de esa corona”, enfatizó Jessica Newton.

¿Qué dijo Alessia Rovegno en la entrevista del jurado del Miss Universo?

Durante el Miss Universo, Alessia Rovegno fue consultada en su entrevista personal sobre las criticas que había recibido al ser coronada Miss Perú. No obstante, la modelo remarcó que ella es la prueba que en el Perú es un país multicultural.

“ Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente que desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú y dijeron que no representaba, que no era peruana, así que desde que era pequeña he estado expuesta los medios por mi familia”, fueron las palabras de la modelo.

