Hace unos días, el programa ‘Amor y Fuego’ expuso a Hugo García y sus ‘likes’ en Instagram a otras mujeres, entre ellas Valery Revello. Sin embargo, días después se apreció que estos ya no estaban. Ante ello, Alessia Rovegno fue consultada sobre si había ordenado a su pareja a quitarlos.

Rovegno, nuestra Miss Perú y quien actualmente se encuentra en Estados Unidos preparándose para el Miss Universo, fue consultada por dicho programa para conocer si había estado celosa por las reacciones de su pareja.

“ Yo me considero una persona cero celosa, Hugo sabe que tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y jamás le diría que quite un like, jamás le diría que deje de followear a alguien, jamás le diría nada. Valery es mi amiga, la quiero muchísimo, confío en él a ojos cerrados ”, aseguró.

Tras ello, Rovegno reafirmó que Valery Revello es una amiga cercana suya y manifestó que no tiene problemas en que Hugo García saludase por su cumpleaños.

“También la saludé por WhatsApp (en su cumpleaños) Ella es mi amiga, Valery es lo máximo, me cae súper bien”, acotó.

Hugo García respalda que Alessia Rovegno decida no hacerse cirugías

De otro lado, Hugo García habló con América Espectáculos sobre la preparación de Alessia en Estados Unidos y, entre otras cosas, también fue consultado por la decisión de la modelo de no realizarse operaciones estéticas.

“¿Para qué? Es hermosa y que mejor que sea natural, ella sabe que yo la apoyo y, obviamente, es decisión de ella al final. Ella es hermosa por dentro y por fuera”, sentenció.

