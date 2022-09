Alessia Rovegno, nuestra flamante Miss Perú 2022, sabe muy bien lo que quiere y considera que participar en un concurso de belleza no significa frivolidad y mucho menos que se le califique a cualquier reina como una mujer carente de inteligencia.

“Los concursos de belleza han evolucionado y ahora ya no se trata de la imagen física sino que buscan a una mujer que sea real, trabajadora, líder, que use su voz de manera positiva, para inspirar y para empoderar. Me siento bastante más identificada con ese nuevo concepto de belleza y eso fue lo que me motivó a participar”, dice Rovegno

Consideras que en estos tiempos es necesario hacerse retoques para ser considerada una candidata con grandes opciones para el triunfo en un certamen de belleza.

Claro que no. Los concursos de belleza han evolucionado y ya no se busca la perfección física. En lo personal, siempre he sido fiel creyente que lo natural es lo mejor y que debemos de amar nuestras imperfecciones. Sin embargo, hay personas que se sienten más seguras haciéndose retoques y me parece bien que lo hagan si es que es así. Cada quien es libre de decidir por su vida y las personas deben de hacer lo que les hace feliz.

Hay mucha gente que estereotipa a las modelos o reinas de belleza como jóvenes carentes de inteligencia, ¿por qué crees que eso sucede? Desde tu posición que haces para combatir esa opinión tan equivocada? Tu físico no puede determinar tu inteligencia. Siempre digo: cada persona tiene su opinión y está bien, hay que respetarla. Uno no puede dejarse influenciar emocionalmente por las opiniones destructivas de otras personas. Es importante mantenerse enfocado en las metas de uno y en trabajar duro para conseguirlas sin dejar que nada ni nadie se interponga en el camino. La confianza y la seguridad en uno mismo son fundamentales.

SE DEFIENDE

¿Las críticas negativas en redes y de ciertos conductores de televisión cómo las asumes? Como siempre digo, cada persona tiene su opinión y hay que respetarla. Lo cierto es que nunca he hecho caso a comentarios que no me suman ni he dejado que me afecten. Me gusta mantenerme ocupada en trabajar y en lograr mis objetivos sin dejar que nada ni nadie se interponga

Si bien eres hoy una figura pública, sabes manejar bien tu relación con Hugo García, no sobreexpones tu romance ¿Cómo has logrado ese equilibrio?

Hugo y yo pensamos muy parecido y creo que es una de las razones por las que funciona tan bien. Además hay tanto amor, respeto, confianza. Nos apoyamos y nos sumamos en absolutamente todo, somos un equipo en todo sentido. Agradecida porque es un amor bonito, un amor muy sano, por supuesto como toda relación debería de ser.

Desde hace algunos años formas con tu hermana Vambina un dúo musical. ¿Qué significa para ti la música y la cumbia que es el género con el que te iniciaste? La música tiene un poder especial. Con tan solo escuchar una canción uno puede cambiar de emociones rápidamente. La música, además, es como una terapia para mí. Me encanta escribir, poner mis sentimientos en un papel y crear letras y melodías acompañada de mi guitarra. La cumbia para Vambina y para mí es una música que nos trae alegría. De pequeñas escuchábamos a los Hermanos Yaipén, Selena Quintanilla. Con Vambina jugábamos a ser cantantes y hacíamos nuestros propios conciertos en casa imitando a Selena. La cumbia siempre ha estado muy presente en nuestras vidas.