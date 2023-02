Alessia Rovegno, luego del ‘meet and greet’ (dar la bienvenida) donde se reencontró con sus fans, hizo una reflexión sobre su participación en el Miss Universo y se atrevió a darle un consejo a la próxima Miss Perú. La rubia aprovechó la reunión que tuvo para agradecer por todo el apoyo que recibió durante el certamen de belleza que se realizó el pasado 14 de enero en Nueva Orleans.

“A la nueva Miss Perú le diría que conozca sus debilidades y fortalezas, y trabaje muchísimo para estar bien preparada. Que siempre esté rodeada de su familia que es lo más importante, que se apoye en su familia como lo hice yo y en todas las personas que siempre me aconsejaron”, dijo Alessia.

La hija de Bárbara Cayo, se emocionó al recordar el respaldo que tuvo en redes sociales de sus fans y conocidas figuras del espectáculo que respaldaron su candidatura.

“Detrás mío, estuvo un equipo hermoso que me apoyó siempre y también estuvo el público en las redes sociales, yo leía los comentarios que me dejaban y me fortalecían mucho (llora) , gracias a todos”, precisó.

Por otro lado, contó que viendo hacia atrás cree que le faltó mirar más a la cámara durante su participación en el Miss Universo.

“Creo que me faltó mirar más a la cámara, siempre preguntaba cuál era la cámara a la que tenía que mirar porque es superimportante conectar con el público”, señaló.

También reveló que para su participación en el concurso de belleza, se diseñaron cinco vestidos y que todos ‘eran bellos, pero me quedaría con el rojo”, afirmó.

¿QUÉ PASÓ CON SU VESTIDO?

Alessia Rovegno dio una entrevista exclusiva a Trome y terminó confesando si realmente existió un boicot con su vestido y traje típico durante el Miss Universo 2022, certamen de belleza más importante a nivel internacional. La hija de Bárbara Cayo reveló cómo fue el momento cuando le dijeron que su vestimenta estaba rota.

“No sé ustedes cómo se enteran de todo porque yo nunca mencioné sobre los tacos, ni del vestido, ni del traje típico. Esas cosas son ciertas, todo lo que pasó, claro, yo sí me senté, cierto también ”, dijo sobre la declaración de la Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

Respecto a si hubo o no sabotaje, Alessia Rovegno lo rechazó tajantemente, pues remarcó que no puede echarle la culpa a alguien por lo que pasó.

“ No quiere decir que me sabotearon, uno nunca sabe lo que pasó . Nos dijeron vamos a darle algunas instrucciones, todas candidatas nos sentamos y en el camerino me dicen se te ha rasgado tu vestido. Son cosas que pasan en una competencia y es cuestión de solucionarlo”, precisó a Trome-

