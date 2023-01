¿CONFIRMAN MANO NEGRA? Stephanie Cayo confirmó que su sobrina Alessia Rovegno fue perjudicada en el Miss Universo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz lanzó una advertencia a todos los que busquen afectan a la modelo.

Además, confirmó que la misma Alessia no ha querido denunciar estos hechos porque es una buena persona.

“Y espero que no se le pierda ningún zapato ni se le rompa ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada”, expresó.

El mensaje de Stephanie Cayo dio este mensaje la tarde del sábado 14 de enero previo al concurso de belleza. “Ojo, chicas, a todas las concursantes, las voy estar viendo de cerquita. He puesto al lado de Alessia para que las vean. A las que se atrevan a esconderle un zapato, se la van a ver directamente conmigo. Ojo”, enfatizó.

¿En qué puesto quedó Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022?

El último 14 de enero se realizó el Miss Universo 2022 y Alessia Rovegno, representante del Perú, quedó entre las top 16 de las más bellas del certamen.

Antes del resultado, Alessia remarcó lo contenta que está con esta experiencia. “Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación inicial desde siempre para toda mi vida”, escribió.

