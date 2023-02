Le respondió sin filtros. Alessia Rovegno fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y la reportera de ‘Peluchín’ aprovechó el momento para preguntarle sobre las críticas que recibió de Magaly Medina.

La Miss Perú indicó que nunca se ha tomado el tiempo para ver el programa de la ‘Urraca’, además; dejó en claro que no gastaría minutos de su tiempo para hacerlo:

“ Jamás he visto ese programa y tampoco lo vería. No, no pierdo mi tiempo ahí (...) De manera personal nunca lo he visto, como he vivido tantos años afuera, la verdad que no, nunca he visto su programa”.

Sin embargo, indicó que la periodista es libre de opinar y respeta sus comentarios: “ Igual no tengo nada en contra de ella, creo que cada uno tiene su opinión y está bien, hay que respetarla, yo no me tomo nada personal”.

Alessia Rovegno responde las críticas de Magaly Medina

TROME - Alessia Rovegno responde a Magaly Medina. Video: Willax

