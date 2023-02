FUERTE Y CLARO. Alessia Rovegno dio una entrevista exclusiva a Trome y terminó confesando si realmente existió un boicot con su vestido y traje típico durante el Miss Universo 2022, certamen de belleza más importante a nivel internacional. La hija de Bárbara Cayo reveló cómo fue el momento cuando le dijeron que su vestimenta estaba rota.

“No sé ustedes cómo se enteran de todo porque yo nunca mencioné sobre los tacos, ni del vestido, ni del traje típico. Esas cosas son ciertas, todo lo que pasó, claro, yo sí me senté, cierto también ”, dijo sobre la declaración de la Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

Respecto a si hubo o no sabotaje, Alessia Rovegno lo rechazó tajantemente, pues remarcó que no puede echarle la culpa a alguien por lo que pasó.

“ No quiere decir que me sabotearon, uno nunca sabe lo que pasó . Nos dijeron vamos a darle algunas instrucciones, todas candidatas nos sentamos y en el camerino me dicen se te ha rasgado tu vestido. Son cosas que pasan en una competencia y es cuestión de solucionarlo”, precisó a Trome

Alessia Rovegno en EXCLUSIVA con Trome (Video: Carla Chevez)

ALESSIA RESPONDE A MAGALY POR CRÍTICAS

Alessia Rovegno también se animó a contestar por las críticas que le hizo Magaly Medina y que llamó “tonta”. La modelo arremetió y minimizó a la ‘urraca’ diciendo que no ve su programa porque perdería el tiempo.

“Cada uno tiene su opinión, hay que respetarla. Tienes que ser fiel a lo que crees, trabajar por tus objetivos. No puedes dejar que las críticas te afecten emocionalmente. Mi mamá tan bella. Nunca he visto Magaly en mi vida, jamás la vería, es una pérdida de tiempo. Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla, no hay problema”, manifestó.