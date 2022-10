Alessia Rovegno y su hermana Ariana brindaron una entrevista a “Estás en todos” en donde se mostraron emocionadas tras el lanzamiento de segundo tema “Primera vez”. Además, la novia de Hugo García habló sobre la posibilidad de incursionar en la actuación.

“Felices de que estén aquí con nosotras. Acaba de salir la segunda canción, que se llama ‘Primera vez’, espero que la hayas escuchado”, dijo Ariana. “A quién no le ha pasado que ha tenido un amor que ha sentido que era diablo y ángel a la vez. ¿A quién no le ha pasado?”, añadió Alessia.

Por otro lado, las hermanas Rovegno dijeron sentirse muy orgullosas por la participación de su madre Bárbara Cayo en la serie “Al fondo hay sitio”. “Estoy súper orgullosa porque mi mamá ni me contó que había regresado y veo en la TV una propaganda, y yo dije: ‘Wao, está actuando superbién’”, comentó Alessia. “Mi mamá es súper cómica, incluso en la vida real es todo un personaje, es cartoon. Yo siempre le digo que es mi cartoon favorito”, acotó Ariana.

Asimismo, el reportero de “Estás en todas” le consultó a Alessia Rovegno si le gustaría incursionar en la actuación y ella respondió: “ Me encantan los retos, me encanta aprender cosas nuevas. Sería todo un reto porque nunca he actuado en mi vida. Hoy en día estoy tomando clases de improvisación y las estoy amando. Si se presenta una nueva oportunidad, definitivamente, podríamos pensarlo”.

Finalmente, la modelo dejó abierta la posibilidad de sumarse al elenco de “Al fondo hay sitio”. “Ah bueno, depende de la propuesta”, respondió Alessia Rovegno al ser consultada si aceptaría la propuesta de formar parte de AFHS.

Alessia Rovegno aceptaría participar en “Al fondo hay sitio” “Depende de la propuesta”

VIDEO RECOMENDADO

Hugo García y Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo, son captados besándose y agarraditos de la mano

Hugo García y Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo, son captados besándose y agarraditos de la mano. Video: Amor y Fuego